Moarte cumplită pentru un bărbat de 73 de ani din Codlea. Un incendiu i-a cuprins apartamentul. „Doamne ferește!”

Incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul doi al unui bloc din Codlea. Vecinii au simțit fumul înecăcios și au dat alarma.

Bărbat: „Am pus soția să sune la 112 și am scos oamenii afară, i-am mobilizat. Am ieșit cu toții afară, am stins lumina, am închis gazul”.

Femeie: „Eu am fetița de cinci luni, am fugit afară. Cum să nu îți fie frică? Doamne ferește!”.

Pompierii veniți la fața locului l-au găsit pe proprietarul apartamentului fără suflare. Salteaua pe care a fost găsit bărbatul este complet arsă. A ajuns în spatele blocului, după ce pompierii au scos-o pe geam.

Bărbatul în vârstă de 73 de ani locuia singur, spun vecinii.

Bărbat: „A avut o țigară aprinsă, a adormit și de la chiștocul ăla a luat foc. Fum puternic. Au deschis geamurile de la hol, de la el din cameră și cu greu au intrat domnii pompieri".

Bărbat: „Dacă era noaptea și dormeam toți, ne înfunda cu fum din ăla, ăla era mai periculos”.

Cauza exactă a incendiului va fi lămurită în urma unei anchete.

Dată publicare: 08-10-2023 08:10