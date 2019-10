Miting în Capitală cu funcționari APIA. Metafora lui Daea, care neagă o mobilizare de partid

În ziua dinaintea moţiunii de cenzură, instituţiile care dau subvenţii în agricultură s-au organizat şi au adus la Bucureşti, cu autocarele, peste 3.000 de persoane. Majoritatea funcţionari de la direcţiile din teritoriu, iar printre ei şi câţiva fermieri.

Oamenii au recunoscut că au fost chemaţi pe repede înainte, iar ministrul Agriculturii a declarat public că are tabele cu toţi cei prezenţi, dar a negat că ar fi mobilizare de partid. Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură este instituţia care dă subvenţiile pe terenuri, culturi şi animale, dar verifică şi cheltuirea banilor.

După intonarea imnului României şi pe o scenă pe care scria cu legume data de 10.10.2019, politicienii au preamărit realizările partidului şi ale agriculturii româneşti în faţa unei săli pline-ochi.

Premierul Viorica Dăncilă a promis că luna viitoare vor fi date în avans subvenţiile agricole.

Viorica Dăncilă: "Este încurajator că tot mai mulți tineri sunt atrași de domeniul agriculturii, că accesează cu încredere programele guvernamentale, se asociază și valorifică produsele tradiționale românești în marile lanțuri de retail."

Iar ministrul Agriculturii a încercat o metaforă, spunând că l-a întrecut pe Ceaușescu la tractoare.

Petre Daea: "Din 1989 când aveam 128.000 de tractoare, la această dată România are peste 200.000 de tractoare. Fraţilor, dacă le punem unul lângă altul granita ţării este înconjurată de 4 rânduri de tractoare."

Însă un tractor are 4 metri lungime, aşa că cele 200.000 ar ajunge doar pe 800 de kilometri, nicidecum de patru ori cei 3.150 de kilometri ai graniței României. Daea a fost aplaudat de participanţi, mulţi dintre ei funcţionari de la direcţiile de Agricultură şi nu fermieri.

Ministrul susţine că nu au fost aduşi la comanda partidului, dar a sugerat că au fost convinşi să vină.

Petre Daea: "Să ştiţi că între fermieri şi funcţionarii de la Apia sau Direcția agricolă există tot timpul o legătură şi ei sunt deopotrivă în câmp. Aici e vorba de a da bani, de a da bani fermierulor respectivi şi acest bani vin în agricultură de la bugetul de stat prin deciziile guvernului şi prin instituţiile noastre."

Sala s-a golit imediat după plecarea Vioricăi Dăncilă, deşi pe scenă au urmat discuţiile cu adevărat interesante pentru agricultori. Au rămas sute de scaune libere şi ici-colo funcţionari îmbrăcaţi ca la birou.

Aglomeraţia din sală se mutase de fapt în parcarea Romexpo, unde zeci de autocare din toată ţara îşi aşteptau pasagerii. Şoferii maşinilor închiriate nu ştiau nimic.

"Cine a închiriat?

- Nu ştiu.

- Şi pe cine aţi transportat?

- Am lista de pasageri, nu ştiu, călătorii de la Direcţia Agricolă."

"Lurez la DAJ Mehedinţi, adică Direcţia agricolă.

- Organizarea a fost făcută din timp sau aşa?

- Nu, nu, aşa repede. Am venit pentru că am venit, dar cine a organizat nu am idee."

Aşa că toată lumea s-a întrebat dacă adunarea a fost făcută la ordinele partidului.

Petre Daea: "Nu, nu nu nicio mobilizare prin partid, ei au venit, eu am tabele pentru fiecare om care şi-a dorit.”

Viorica Dăncilă: „Nu putem să identificăm o adunare a fermierilor cu o adunare de partid. Adunarea de partid este una, o adunare de genul acesta este alt lucru."

Dar oamenii au înţeles mesajul.

"Deci nu vorbim politică, poate am băut o bere. Deci domnu Daea ne-a sprijinit şi ne sprijină continuu. Dacă pică guvernul ăsta, ne-am nenorocit. PNL-ul, ştii cu cine ţine PNL-ul, PNL-ul tine cu bogăţii."

Agricultorii veniţi de bună-voie, organizaţi şi însoţiţi de sute de funcţionari care le verifică actele pentru subvenţii şi care fac controalele în teren, au plecat după-amiaza spre casele lor.