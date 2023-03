Misiune contracronometru în Mureș pentru salvarea unui muncitor. Întregul echipaj de intervenție s-a aflat în pericol

Intervenția pompierilor a durat aproape o oră și a fost cu mari emoții, pentru că exista riscul ca peretele să se prăbușească.

Incidentul s-a petrecut în curtea unui localnic din Bărdești. Victima și un alt bărbat săpau un șanț în jurul unei perete din beton. Ploua însă și omul a alunecat și a rămas prins între malul de pământ și zid.

Vecină: ”De acasă am auzit că striga să vie pompierii, am fugit la bar și am chemat oameni, dar nu au putut să-l scotă, au putut doar să țină zidul să nu vină mai jos. Doi erau, oameni care lucrau cu ziua, a alunecat acolo piciorul, Dumnezeu știe cum a fost”.

Vecin: ”Au săpat cu tractorul, acuma a venit să facă canalizare, cum a plouat, a săpat pentru o fundație și a alunecat zidul ăla”.

ISU Mureș: ”Intervenția a fost foarte dificilă”

Vecin: ”Vroia să facă canalizare jur împrejur la un zid de beton, s-a lăsat și l-a prins între două plăci de beton”.

Bărbatul a fost eliberat abia după ce a intervenit un echipaj de la descarcerare.

Vecin: ”I-o prins piciorul, acum vor să deie zidul .... ca să poată să-l scoată”.

Omul, rănit la un picior, a fost transportat apoi la spital.

Alin Moldovan, ISU Mureș: ”S-a intervenit pentru extragerea membrului inferior al unui muncitor, Intervenția a fost foarte dificilă, zidul respectiv putea să se surpe peste victimă și peste personalul de intervenție”.

Polițiștii fac acum cercetări și au în vedere inclusiv respectarea normelor de protecție a muncii.

