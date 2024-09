Mircea Geoană, gafă la TV, când a făcut referire la Regele Mihai: „Dumnezeu să-i dea sănătate!” Ulterior, și-a cerut scuze

“Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011 când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost şi în Senat când a avut ultimul discurs. A acut un discurs şi a spus ceva foarte important: Ţara are nevoie de cârmuitori drepţi şi pricepuţi. Astăzi. România nu are cârmuitori nici drepţi nici pricepuţi”, a spus Mircea Geoană, la Știrile PRO TV.

Ulterior, candidatul la alegerile prezidenţiale a revenit cu o precizare, în care îşi asumă greşeala.

”În emisiunea de la ProTV, am făcut o greşeală de exprimare, când m-am referit la Regele Mihai, pe care o regret. Regele Mihai este unul dintre reperele naţiunii române şi va rămâne veşnic în memoria noastră pentru exemplul de decenţă, de sacrificiu şi iubire de ţară. Odihnească-se în pace!”, a scris Geoană pe Facebook.

