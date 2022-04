Participarea României la târgurile internaționale de turism a fost suspendată, după scandalul “posterelor minuscule” amplasate pe perdea neagră la târgul de profil de la New York.

Ministrul Constantin Daniel Cadariu spune că a luat această decizie cel puțin până când vă fi găsită o alta strategie de promovare, în colaborare cu reprezentanții industriei turismului din România.

Decizia ministrului vine in urma scandalului in care România s-a “promovat” la unul din cele mai mari targuri de turism, cel de la New York cu niște poze de mărimea unor coli A4, atârnate pe o perdea neagră.

Pe de altă parte, o comisie de disciplină va analiza modul în care reprezentanții ministerului au ales strategia de prezentare la târg.