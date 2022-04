Vacanțele din vara aceasta sunt mai aşteptate ca niciodată după ani de restricții din cauza pandemiei, dar România s-a prezentat la Târgul de turism din New York cu un stand mai mult decât modest.

O perdea neagră, de care au fost atârnate fotografii pe hârtie A4. După ce consulatul s-a lăudat pe internet cu aceasta realizare au curs atâtea comentarii critice încât postarea a fost ştearsă.

O perdea neagră și câteva fotografii scoase la imprimantă sub un titlu mărunt, "Explore The Carpathian Garden". Atât au făcut reprezentanţii României la Târgul de Turism de la New York.

Totul a costat aproape 8.000 de dolari, şi culmea e că pentru acest rezultat, Consulatul României la New York s-a lăudat, pe pagina sa de facebook, în termeni bombastici.

StirilePROTV

"Manifestarea a constituit spaţiul mult aşteptat pentru a disemina informaţii exclusive, oferte de călătorie şi programe turistice care nu pot fi găsite într-o astfel de prezentare nicăieri altundeva".

Insulele Guadalupe, de pildă, au avut momente tradiționale interactive cu vizitatorii. Alte ţări au venit cu dansatori exotici, scafandri sau chiar cu o tiroliană.

Conform ministrului turismului, perdeaua le aparţine organizatorilor târgului, iar cei din fotografia publicată de consulat sunt:

Daniel Cadariu, ministrul Turismului: "Două persoane din cadrul ministerului, reprezentanți de la consulat, și un reprezentant al asociației de incoming din România, care a solicitat în mod expres participarea la acest târg. Probabil întotdeauna e loc de mai bine".

Postarea a stârnit o mulţime de comentarii ironice: "Mai bine făceați niște sandwich-uri cu mămăligă", "Atâta s-a putut!", sau "după o asemenea reclamă, ne vor cotropi turiștii străini".

Răzvan Pascu, consultant turism: ”Este rușinos ca o țară să participe la un târg internațional și asta spune totul despre cât de important este turismul pentru autoritățile din România. Nu se întâmplă de ieri, de azi, ci de ani buni, e o bătaie de joc la adresa României, la adresa oricărui ban public".

Britanicul Charley Ottley, cunoscut pentru documentarele prin care a promovat România, spune că s-a oferit să ajute gratuit România la acest târg de turism, însă oficialii noştri l-au refuzat.

Ottley: ”Nu au vrut să vorbească cu noi, nu au vrut să se întâlnească cu noi, nu au fost interesați. Au continuat să cheltuiască banii voștri, contribuabili, pentru a arăta România ca o rușine totală în fața întregii lumi”.

După mesajele acide, postarea de pe pagina Consulatului României din New York a fost ştearsă.

Nu este singurul târg de turism în care România s-a făcut de rușine.

În 2018, la Berlin, organizatorii români au ”scăpat” o fotografie cu un un bărbat la bustul gol, care stătea așezat, cu capul în mâini, la cetatea Sarmizegetusa.