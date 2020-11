Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost confirmat cu Covid-19. Ce a scris pe Facebook

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost infectat cu noul coronavirus.

El a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că testul său a ieșit pozitiv.

„În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID - 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va fi bine. Vă urez multă sănătate, tuturor!”, a scris acesta pe platforma de socializare.

Totodată, Lucian Bode s-a întâlnit cu ambasadorul SUA miercuri, 4 noiembrie.

Luni, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a fost diagnosticat cu COVID-19.

„Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”, a precizat el.

Executivul a transmis că membrii Cabinetului nu se încadrează în definiţia contacţilor direcţi, iar cei care fac parte din delegaţia care îl va însoţi pe premierul Ludovic Orban în Israel au fost testaţi luni, rezultatele fiind negative.