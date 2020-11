Ministrul Economiei, Virgil Popescu, infectat cu COVID-19. Care este starea demnitarului

Ministrul Economiei, Virgil Popescu a anunţat luni, într-o postare pe Facebook, că a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă””, a precizat el.

”Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul şi sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieşit pozitiv. Nu am simptome grave, pentru moment. Cei apropiaţi sunt în regulă”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

El subliniază că masca poate proteja şi că s-a îmbolnăvit, deşi a respectat regulile.

”Aveţi grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece şi peste această perioadă”, conchide ministrul.