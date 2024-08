Ministrul Sănătății, după reținerea medicilor de la Spitalul Pantelimon: „Nu am pentru ce să demisionez”

Declarațiile făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila:

· Noi am reacționat imediat, eu personal m-am deplasat acolo la spital. Discutăm de fapte care puteau să fie foarte grave. Acolo a venit Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Corpul de Control verifică chestiuni de natură administrativă.

· Ei au verificat dacă există sau nu probleme și nu au constatat probleme medicale.

· A fost solicitat un medic de la Colegiul Medicilor.

· În aceeași zi, am discutat cu managerul și am făcut o sesizare la Parchet, este realizată de către spital.

· După ce Corpul de Control și-a încheiat misiunea, a urmat partea de anchetă profesională, realizată de Colegiul Medicilor.

· Raportul Colegiul Medicilor nu conținea elemente care să sugereze că acolo era o situație care să pună în pericol deliberat situația pacienților.

· Între timp, a continuat ancheta penală. Am pus la dispoziție toate documentele. Ieri, Parchetul a emis un comunicat în care menționa un număr de patru cadre medicale care erau investigate. Am discutat cu managementul spitalului, era o situația care crea tensiune într-un spital important din București, iar dânșii au decis că vor demisiona. Directorul medical a făcut-o imediat, managerul urmează să o facă. Trebuie să asigurăm funcționarea spitalului. Demisia intră în vigoare în câteva zile.

· Medicii, în general, sunt cei care salvează vieți, mai ales mediicii de la terapie intensivă. Cred că trebuie să ne aducem aminte întotdeauna ceea ce fac medicii. Medicii sunt cei care tratează pacienții, cei care salvează vieți, mai ales cei de ATI unde ajung cazurile cele mai grave. Din păcate, unii pierd lupta pentru că au cazuri avansate.

· Este o situație fara precedenet, noi trebuie să ne asigurăm că activitatea la Spitalul Sf. Pantelimon va continua.

· Mă duc să discut cu medicii de la Sf. Pantelimon pentru a găsi o soluție. Blamarea corpului medical nu este un lucru pe care să-l încurajăm. Cine a grești să plătească.

· Cele 3 anchete au fost pe teme diferite. Fiecare controlează unde are competență. Corpul de control este parte administrivă, partea profesională a verificat-o colegiul medicilor și spitalul. Entitățile au emis rapoarte scrise asumate în care spun că nu au găsit neregulile în modul de administrate a spitalului și de acordare a îngrijirii medicale, atunci eu nu puteam emite o altă opinie. Parchetul are alte mijloace de anchetă, poate face percheziții, poate să ridice înscrisuri. Am citit al doilea comunicat al parchetului și am văzut fapte grave, eu sunt personal afectat de ce am văzut acolo. Trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba.

· Probabil că au greșit (nr. cei care au făcut primele verificări), dar lăsați instanța să se pronunțe, eu nu vreau să mă antepronunț.

· (nr. întrebat de o demisie) Eu n-am de ce să-mi asum personal această situație. Este o infracțiune de omor premeditat. Nu cred că este responsabilitea mea sau a MS pentru astfel de acuze. Nu am pentru ce să demisionez. Eu am foarte multe proiecte să reformez sistemul de sănătate. Demisia pentru ceva pe care nu puteam să controlăm, nimeni nu poate interveni în decizia medicului. Nu cred că această problemă ține de Ministerul Sănătății și de policia de sănătate din Ministerul Sănătății.

· Supoziția de mușamalizare nu cred că este corectă.

· Stabilirea dozei unui medicament este o responsabilitate a medicului. Eu sunt microbiolog, acolo au fost medici de specialitate în comisia Colegiului Medicilor. Colegiul este un organism independent. Eu n-am elemente care să mă pună pe gânduri că acest lucru este real. Eu nu dau vina pe Colegiul Medicilor, dar fiecare trebuie să ne facem treaba în zona de competență.

· Am discutat cu domnul Socea, își va da demisia astăzi. Vom stabili o perioadă de tranziție pentru ca acest spital să fie administrat. El, cu siguranță, demisionează.

Managerul Spitalului Sfântul Pantelimon, Bogdan Socea, a spus azi că medicii de la Secția de Terapie Intensivă au decis, joi, să intre în grevă, în semn de protest față de reținerea celor două doctorițe de către procurori.

„Medicii ATI din spital au hotărât să intre în grevă spontană, asigură urgențele, garda și tratamentele. Pregătesc o hârtie în care vor semna toți că își vor da demisia din contractul cu gărzile și cu spitalul”, a declarat Bogdan Socea, joi dimineață, în fața spitalului.

El a precizat că au fost amânate 10 intervenții.

Acuzații de omor calificat la Spitalul Sfântul Pantelimon

Doi medici, specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti, au fost reţinuţi miercuri de procurori pentru omor calificat, în dosarul deceselor suspecte de la Secţia ATI.

Este vorba de două doctoriţe de la Spitalul Pantelimon, acuzate că au provocat moartea unui pacient aflat în stare gravă la terapie intensivă.

În dosar, a fost reţinută şi o asistentă medicală, acuzată de mărturie mincinoasă.

"La data de 07.08.2024, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatelor M.M.A. şi P.M., având calitatea de medici specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă 'Sf. Pantelimon' Bucureşti. Astfel, inculpata M.M.A. este cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei) şi omor calificat (cu premeditare, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei şi de către o persoană care a săvârşit anterior o tentativă de omor), iar inculpata P.M. este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei)", se arată într-un comunicat al Parchetului.

Cele două doctoriţe sunt acuzate că au provocat decesul unui pacient internat la terapie intensivă, prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină.

"În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt. Având ca scop provocarea decesului unor pacienţi care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care inculpatele apreciau că nu mai este oportună menţinerea în viaţă, acestea au conceput şi pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină (substanţă esenţială în terapie intensivă, cu rol în menţinerea tensiunii arteriale), cu consecinţa scăderii tensiunii arteriale, urmată de stop cardio-respirator. În sensul celor arătate mai sus, la data de 26.03.2024, ora 16,45, cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (pacient în vârstă de 54 de ani, în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 49/29 mm/Hg), inculpata M.M.A. a încercat să suprime viaţa pacientului prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp), însă decesul victimei nu s-a produs ca urmare a intervenţiei unei asistente medicale care a suplinit deficitul de noradrenalină prin perfuzie", spun procurorii.

De asemenea, pe 4 aprilie 2024, ora 13,17, cele două doctoriţe, "profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (acelaşi pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului declarat la ora 15,00".

În acelaşi dosar, a fost pusă sub acuzare C.M., asistentă în cadrul Secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată.

"În sarcina acesteia s-a reţinut că în datele de 26.04.2024, 06.06.2024 şi 19.06.2024, fiind ascultată în calitate de martor cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor ce face obiectul prezentei cauze, a dat declaraţii mincinoase şi nu a spus tot ce ştie cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei", precizează anchetatorii.

Faţă de inculpatele M.M.A. şi P.M., precum şi faţă de suspecta C.M. a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore.

În cauză urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta în acest caz a fost demarată după ce, în luna aprilie, procurorii au primit o sesizare de la o asistentă angajată la Spitalul "Sf. Pantelimon" cu privire la faptul că, în perioada 4 - 7 aprilie 2024, în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), ar fi decedat 17 pacienţi, ca urmare a reducerii voluntare, de către personalul medical, a dozei de noradrenalină - un neurotransmiţător utilizat pentru creşterea sau menţinerea tensiunii arteriale.

