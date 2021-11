Ministrul Sănătății, despre obligativitatea certificatului verde: Am speranţa că acest proiect legislativ va fi adopta

Inquam Photos / George Calin

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, afirmă că speră ca legea care prevede implementarea certificatului verde COVID la locul de muncă să fie adoptată cât mai rapid în Parlament.

El precizează că mizează pe partidele pe care le consideră responsabile - PNL, PSD, UDMR, USR - să voteze acest proiect de lege în camera inferioară a Parlamentului. „Eu nu ştiu cum am ajuns la această idee, că un certificat, o hârtie le poate face rău unora în societate. Ar trebui să scăpăm de această idee", susţine Cseke Attila.

„Eu, totuşi, am speranţa că acest proiect legislativ va fi adoptat. Ştiu că au început discuţiile în Camera Deputaţilor, eu cred că într-un termen cât mai scurt posibil, pe care eu nu pot să-l anticipez, trebuie găsită o formulă care să aibă în spate şi o anumită majoritate, pentru că până la urmă noi putem să discutăm, unul sau altul, despre o anumită formă sau formulă a legii, dar, dacă nu avem majoritate pentru ea, atunci este foarte, foarte greu. Va trebui ca partidele responsabile, cele patru pe care eu le consider responsabile - PNL, PSD, UDMR, USR - să găsească o formulă prin care să nu se afecteze esenţa acestei proceduri de certificat verde, care este de geneză europeană, dar să se găsească şi o formulă care asigură o majoritate în spatele acestui proiect legislativ”, a afirmat Cseke Attila, conform news.ro.

Ministrul Sănătăţii consideră că implementarea certificatului verde COVID la locul de muncă trebuie făcută ţinând cont de experienţa altor state europene în această privinţă.

Cseke a afirmat că discuţiile despre certificatul verde "au deviat foarte mult" la nivel naţional.

„Nu văd nimic deosebit care să ne sperie la această hârtie, scuzaţi-mă! Este o hârtie cu un cod şi nu văd ce ne-ar speria pe noi. Eu nu ştiu cum am ajuns la această idee, că un certificat, o hârtie le poate face rău unora în societate. Ar trebui să scăpăm de această idee pentru că această idee ne împiedică şi ne va împiedica în circulaţia liberă a persoanei, care a fost iniţial transfrontalieră, aşa cum a fost gândită, la începutul verii (...) doar că de-a lungul timpului acesta s-a dezvoltat ca fiind un certificat care înlesneşte circulaţia şi în interiorul ţărilor. Acest certificat verde, din acest punct de vedere, este util, are un anumit mesaj”, a afirmat ministrul.

Proiectul de lege privind obligativitatea certificatului verde la locul de muncă semnat de Florin Cîţu, Kelemen Hunor, Cseke Attila şi Lucian Bode, care a fost respins la vot în Senat, a intrat în dezbaterea comisiilor din Camera Deputaţilor, votul în plen urmând a fi dat cel mai probabil săptămâna viitoare. Reprezentanţii PSD vor depune mai multe amendamente la proiectul de lege şi, după ce iniţial au respins propunerea legislativă, spun că acest certificat de vaccinare trebuie impus.

USR propune ca certificatul verde să se aplice tuturor angajaţilor de la stat şi privat şi va depune amendamente în acest sens la legea care este în Camera Deputaţilor. Fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă a precizat că au fost gândite măsuri compensatorii tocmai pentru a da timp angajaţilor să se vaccineze.