Ministrul Rafila spune de ce nu și-a vaccinat copilul împotriva Covid-19. ”Chiar el mă întreabă”

Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat sâmbătă că încă nu şi-a vaccinat copilul anti-COVID, deoarece acesta a fost testat pozitiv în ziua în care dorea să meargă la vaccinare.

"Eu am spus încă de săptămâna trecută că doresc să-l vaccinez, că el chiar mă întreabă când îl vaccinez. Exact în ziua când am făcut această declaraţie a fost testat pozitiv, se află încă în izolare până luni, aşă că ulterior o să fac acest lucru, în mod evident", a spus ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila a declarat pe 23 ianuarie că nu are nicio reţinere să îşi vaccineze copilul împotriva SARS-CoV-2, acesta fiind pregătit şi chiar ştie despre discuţiile legate de utilitatea serului.

Rafila: ”E pregătit și mă întreabă când urmează să facem acest lucru”

"Aici nu este vorba curaj, e vorba de o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii şi nu am niciun fel de reţinere în a face acest lucru. Chiar mă întreabă când îl vaccinez. Eu nu pot să îl vaccinez înainte să existe vaccin. El va fi disponibil începând cu ziua de 26 ianuarie (pentru copiii cu vârsta între 5 şi 11 ani - n.r.). Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie. L-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deja aici am o componentă proactivă, e pregătit şi mă întreabă când urmează să facem acest lucru", a spus Rafila.