Produsele fabricate înainte de 1 ianuarie 2024, fără logo-ul SGR, vor putea fi vândute în continuare în magazine

Ministrul a delcarat după şedinţa de Guvern că în privinţa Sistemului de Garanţie Returnare, au decis să permită comercializarea acelor produse care se află încă pe rafturile magazinelor şi care, fiind fabricate înainte de data de 01 ianuarie 2024, nu poartă acel logo SGR.

Fechet a precizat că producătorii ar fi fost puşi în situaţia în care să retragă de pe rafturi acele băuturi.

”În situaţia în care ele se află în termenul de valabilitate - aş menţiona băturile spirtoase şi vinurile care se pot comercializa ani de zile după data fabricaţiei - noi am considerat că nu e necesar un astfel de efort. Retragerea acestor produse de pe rafturi, reetichetarea lor la punctul de fabricaţie ar fi fost o chestiune costisitoare şi nu ne dori în niciun fel prin SGR să aducem atingere mediului de afaceri, fie că discutăm de producători, fie de comercianţi”, a arătat Mircea Fechet.

Ministrul a subliniat că la şase luni de la intrare în vigoare a Sistemului Garanţie-Returnare, este cel mai bun exemplu de sustenabilitate şi de inovaţie din ultimii 30 de ani în materia economiei circulare din România.

”Sistemul a schimbat viaţa tuturor românilor, iar importanţa recuperării ambalajelor este o chestiune care, pe de o parte aduce beneficii de mediu, însă aş vrea să menţionez şi beneficiile economice.

Cel puţin în ceea ce priveşte PET-ul, plasticul reciclat, pentru primna oartă după Revoluţie marii procesatorui de PETR au decis cvă nu mai e cazul să importăm acest material”, a afirmat Fechet.

Ministrul a anunţat că în această lună, a fost inaugurat cel de al patrulea centru RetuRO, în Otopeni, care se alătură celor deja deschise în Cluj, Timiş şi Braşov; Urmează să deschidem curând şi primul centru din Moldova, la Bacău.

”Dacă în luna decembrie am avut aproximativ 30.000 de pet-ri, sticle sau doze de aluminiu colectate, în luna ianuarie am avut două milioane de ambalaje, iar în timp ce unii se îngrijorau de viabilitatea SGR, pot spune că până astăzi am recuperat mai bine de jumătate de miliard de Pet-ri, doze sasu sticle folosind sistemul de returnare. Luna aceasta estimăm că depăşim pragul de 200 de milioane”, a precizat ministrul.



