Ministrul Justiţiei, despre decizia lui Iohannis privind revocarea şefei DNA: Am înţeles că va citi până va înţelege

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineaţă, legat de decizia pe care Klaus Iohannis ar urma să o ia privind revocarea din funcţie a şefei DNA, că a înţeles că preşedintele va citi motivarea Curţii Constituţionale "până va înţelege".

El a reiterat că decizia CCR produce efecte juridice de la momentul publicării în Monitorul Oficial şi şi-a exprimat "aceeaşi convingere" că şeful statului "îşi va îndeplini obligaţiile".

"Eu am declarat în repetate rânduri, şi vă asigur că astfel stau lucrurile, chiar dacă în spaţiul public, din considerente diferite, au apărut şi alte afirmaţii. Decizia produce efecte juridice, ca orice decizie, obligaţie în cazul acesta, de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României. Nu avem un termen. Am înţeles că domnia sa va citi, am înţeles că domnia sa va citi până va înţelege, iar eu exprim aceeaşi convingere că îşi va îndeplini obligaţiile", a spus ministrul, conform news.ro.

El a susţinut că nu este ironic la adresa preşedintelui, ci doar le-a repetat jurnaliştilor ceea ce a spus preşedintele: Nu (a fost o ironie -n.r.), să înţelegeţi că doar am repetat ceea ce domnia sa a afirmat. Preferabil să întrebaţi pe domnul preşedinte (dacă încalcă legea -n.r.)", a mai spus ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader a făcut declaraţii luni dimineaţă, la sediul Ministerului Justiţiei, unde la această oră se întâlneşte cu o delegaţie a Comsiei de la Veneţia, discuţiile vizând modificarea legilor justiţiei şi a Codurilor penale.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară, la Antena 3, că dacă preşedintele Klaus Iohannis va face "greşeala fatală" de a nu respecta decizia Curţii Constituţionale privind revocarea şefei DNA, PSD va utiliza toate mijloacele pe care le are la dispoziţie din punct de vedere civic, legal, constituţional şi parlamentar., iar întrebat dacă va declanşa procedura de suspendare a şefului statului, Dragnea a spus că "orice este posibil". El a mai susţinut că Laura Codruţa Kovesi a încălcat Constituţia, iar dacă şi preşedintele Iohannis o va încălca, "PSD trebuie să acţioneze indiferent de ceea ce se întâmplă". "Situaţia în care s-a ajuns şi intensitatea la care a ajuns această luptă nouă nu ne mai dă niciun fel de grad de libertate să mai dăm înapoi", a afirmat liderul PSD.

În 30 mai, Curtea Constituţională a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi. CCR a stabilit că, pentru soluţionarea acestui conflict, preşedintele urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA.

Joi, Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei privind revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că nu se pronunţă în privinţa revocării şefei DNA decât după ce va primi motivarea CCR şi o va citi cu foarte mare atenţie. El a precizat însă că ia în calcul să respecte statul de drept, să îl întărească, să aibă grijă ca procurorii să rămână independenţi, cu respectarea Constituţiei, subliniind că articolul din legea fundamentală care spune că procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei nu poate însemna sub nicio formă în subordinea acestuia.

”Aşa cum am spus, aştept motivarea Curţii, pe care o vom citi până o înţelegem sau până înţelegem ceva din ea, după care voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu mai exact. Însă, la momentul acesta, pot să vă spun două-trei lucruri care ţin evident de această temă”, le-a spus preşedintele jurnaliştilor.

Tot marţi, Klaus Iohannis afirma că nu există niciun motiv pentru suspendarea sa din funcţie şi nu îi este teamă de niciun fel de încercare de suspendare.

”Apropo de suspendare, am observat că foarte mulţi sunt preocupaţi de suspendare. Pot să vă spun că eu, nu. Nu există niciun motiv de suspendare şi nu mi-e teamă de niciun fel de încercare de suspendare”, a declarat Iohannis.

