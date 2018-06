Tudorel Toader neagă că ar trebui o nouă cerere de revocare a lui Kovesi

Agerpres

Ministrul Justiţiei respinge interpretarea conform căreia ar fi nevoie de o nouă cerere de revocare a lui Kovesi:

Întrebat într-o conferinţă de presă la Arad cum vede interpretarea potrivit căreia dacă deciziile Curţii Constituţionale au efecte în viitor ar fi necesară o nouă cerere de revocare a şefei DNA, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că nu este de acord.

”Viitorul începe cu respectiva decizie. Vă dau un exemplu care să fie înţeles cu uşurinţă: suntem într-o excepţie de neconstituţionalitate. Excepţia o ridică una dintre părţile unui litigiu, care plăteşte un avocat, care face diligenţe, care se duce la Curte, care susţine... Cine este primul beneficiar al respectivei decizii? Partea aia din proces care a ridicat excepţia. Pentru că altfel cine ar avea interesul să ridice o excepţie, să documenteze, să plătească avocat etc, să obţină o decizie de neconstituţionalitate, iar el să ştie că nu I se aplică lui, doar aşa pentru statul de rept, pentru viitor. Nimeni! (…) Primul beneficiar este cel care a criticat legea, care a fost parte în litigiu sau parte în excepţia de neconstituţionalitate. Prin urmare, am auzit şi eu chestiunea aceasta, am auzit-o de la oameni care nu ştiu, am auzit-o de la oameni cărora le spun alţii ce să spună ei, de la oameni care probabil au ştiu şi între timp au uitat, după cum am auzit-o de la oameni care au ştiut, cred că nu au uitat, dar au alte interese să îi determine la afirmaţii fără acoperire în această materie”, a răspuns Toader.

Întrebat care sunt propunerile pentru conducerea DNA, ministrul a spus că ”cele potrivit legii”.

”Astăzi când vorbim, postul de procuror-şef la DNA este ocupat, în momentul în care va fi vacantat, voi declanşa procedura conform legii”, a declarat Toader.

Tudorel Toader a mai fost întrebat despre o eventuală necesitate de depolitizare a Curţii Constituţionale, din care fac parte şi foşti oameni politici, el declarând: ”În acest caz, decizia este dată şi trebuie respectată (decizia privind conflictul ministru-preşdinte – n.r.), deci nu vorbim de depolitizare, că vorbim deja de un fapt trecut. Ce va fi pe viitor, poate fi, şi probabil că va fi, o dezbatere pentru o eventuală revizuire a Constituţiei. Până atunci, o aplicăm astfel cum ea există”.

