Ministrul demisionar al Transporturilor cere o anchetă după accidentul de tren

Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Şova cere investigarea rapidă a cauzelor incidentului feroviar de la Băiești

COMUNICATUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR

"Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, solicită de urgență Agenției de Investigare Feroviară Română (AGIFER) investigarea cu prioritate a incidentului feroviar produs duminică la Băiești și comunicarea rezultatelor investigației, chiar dacă ne aflăm în perioada zilelor libere dinaintea Crăciunului.

Trei vagoane ale trenului IR 1821 București Nord - Arad, au deraiat, duminică, 23 decembrie a.c. la intrarea în staţia Băiești, județul Hunedoara.

“Creșterea investițiilor pentru reabilitarea căii ferate este absolut necesară. Am atras atenția, de mai multe ori, că stare de astăzi a infrastructurii feroviare este urmare a lipsei finanțării de-a lungul timpului. În fiecare an, se deteriorează 320 de kilometri de cale ferată și se repară, capital, doar 16 kilometri, în limita bugetelor pe care compania le are la dispoziție. Cred că angajații CFR ar putea face mai mult. Astăzi păzesc niște macazuri, în loc să construiască, în loc să repare.

În ultimele luni am acționat pentru găsirea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor de pe calea ferată, astfel încât companiile feroviare să își recâștige prestigiul și competitivitatea.

Toate ţările civilizate investesc în infrastructura de transport feroviar. Dificultățile prin care trec companiile feroviare pot fi depășite numai printr-o atitudine proactivă și prin responsabilitate și efortul comun al tuturor celor implicați”, consideră ministrul Lucian Șova.

Trenul avea 6 vagoane. În cele trei vagoane deraiate se aflau aproximativ 60 de pasageri, iar în celelalte vagoane aproximativ 80 de călători. "

