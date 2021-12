Ministrul Apărării: Rusia, plan pentru a-şi consolida postura militară. Potenţial de agresiune la adresa Ucrainei

Getty

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat joi că Rusia desfăşoară un "plan cuprinzător" pentru a-şi consolida postura militară în regiune, existând un potenţial important de agresiune la adresa Ucrainei.

Precizările au fost făcute în debutul ediţiei aniversare a Bucharest Forum 2021, eveniment organizat de Institutul Aspen România împreună cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US.

"Situaţia actuală de securitate de pe flancul estic al NATO este îngrijorătoare, volatilă şi prezintă o serie de riscuri semnificative. Rusia desfăşoară un plan cuprinzător pentru a-şi consolida postura militară şi comportamentul asertiv în regiune, existând un potenţial important de agresiune la adresa unui stat vecin, la adresa unui stat din proximitatea noastră, Ucraina. Ne confruntăm cu ameninţări hibride, precum fluxul de migranţi din Belarus şi în egală măsură trebuie să găsim răspuns la ameninţări prezente de către potenţiali adversari globali, precum China. Să nu uităm de impactul schimbărilor climatice asupra societăţii, care a devenit o ameninţare destul de importantă", a spus Dîncu, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, România îşi doreşte ca noul concept strategic al NATO să consolideze rolul alianţei, ca organizaţie "esenţială" în gestionarea provocărilor specifice unui "context internaţional marcat de competiţia" dintre marile puteri.

"Vom propune să avansăm o descriere realistă a mediului de securitate. Rusia ar trebui să fie reflectată ca potenţială ameninţare serioasă la adresa NATO, din perspectivă militară. Vechiul concept bazat pe dialog şi pe descurajare nu îşi pierde în acest moment actualitatea. Evident, dialogul trebuie să rămână principala formă şi să fie intensificat, dar am văzut că, cu toate că NATO, timp de un deceniu, a mers pe acest concept, nu a dat - în acest moment vedem - rezultate, cel puţin pe termen mediu; poate că doar la început", a mai spus ministrul Apărării.

Dîncu a adăugat că ţara noastră îşi doreşte, de asemenea, ca noul concept strategic să sublinieze "rolul esenţial" al apărării colective.

"Să fie centrat pe relaţia transatlantică şi pe angajamentul aliaţilor în cadrul NATO. A precizat şi secretarul general al NATO acest lucru: cred că această axă, Europa-SUA, este foarte importantă în acest moment. Am vrea să se proiecteze stabilitatea prin mecanismul consolidării capacităţilor, în special în regiunile vulnerabile ale alianţei, adică: Estul Europei, Balcanii de Vest şi zona sudică", a menţionat ministrul.

În opinia sa, noul conceptul strategic trebuie să se axeze pe relaţia NATO-UE, adăugând că este necesară "o complementaritate, nu o competiţie, nici o segmentare" a eforturilor celor două.

"Ar trebui să urmărim ca cele două procese strategice, privind elaborarea conceptului strategic şi cel al busolei strategice, să se desfăşoare într-o manieră coordonată şi într-o sinergie perfectă, contribuind la revitalizarea relaţiei NATO-UE. Considerăm că este normal să gândim o complementaritate, nu o competiţie, nici o segmentare a eforturilor pe care UE şi NATO le fac în acest moment. Dacă vom găsi o formulă a unei complementarităţi perfecte, atunci credem că este un mare succes al noului concept strategic. Ar trebui, de asemenea, credem noi, să se focalizeze asupra tehnologiilor emergente şi disruptive", a subliniat el.

Vasile Dîncu a remarcat în ultimul deceniu un fenomen de "accelerare a istoriei", deoarece în acest interval s-au produs schimbări "care, poate, altădată se petreceau în 30 sau 50 de ani".

"(Noul concept strategic al NATO, n.r,) va fi elaborat, probabil, în iunie 2022. Acesta este principalul element de planificare strategică la nivel aliat, pentru că va reprezenta direcţiile de acţiune fundamentale ale NATO pentru asigurarea securităţii colective. Asistăm la o accelerare a istoriei. Distanţa dintre 2010, când a fost elaborat conceptul care funcţionează şi astăzi, şi 2021 este, în această accelerare a istoriei, mai mare de 11 ani, pentru că s-au produs în acest deceniu schimbări care, poate, altădată se petreceau în 30 sau 50 de ani. Aş spune numai câteva lucruri. Agresivitatea Rusiei a cunoscut şi cunoaşte noi forme; apariţia unui nou jucător global în zona de securitate, care este China; destabilizarea flancului sudic; ameninţările hibride", a arătat Dîncu.

El a evidenţiat faptul că NATO este "o alianţă puternică", "cea mai de succes alianţă politică şi militară din lume", care a dovedit capacitatea de a se "adapta rapid la toate tipurile de ameninţări şi de a furniza cu adevărat" securitate.

"Ultimul concept strategic, cel din 2010, a fost creat şi a fost adaptat unei situaţii care s-a schimbat masiv. Aş da un singur exemplu: anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă. Nu am spus de: ameninţările cibernetice de astăzi, de marile posibilităţi de manipulare a societăţilor, prin conceptul de post-adevăr, care a devenit astăzi tot mai prezent şi chiar de intensificarea propagandei. (...) Alianţa noastră, de 72 de ani, trebuie să răspundă în egală măsură unor provocări convenţionale, emergente, dar şi viitoare, provenite din diferite surse şi de multiplă natură. Trebuie nu doar să răspundem la provocări venite din Vecinătatea estică, dar în acelaşi timp să găsim răspunsuri la provocările reprezentate de o Chină tot mai puternică şi asertivă. Trebuie de asemenea să continuăm să luptăm împotriva ameninţării terorismului", a mai declarat ministrul Apărării, Vasile Dîncu.