Mii de turiști la munte, în minivacanța de Sfânta Maria. Românii au fugit de caniculă și au ajuns pe Valea Prahovei

Puhoiul de lume venit încă de aseară s-a raspăndit fie pe potecile de munte, fie pe la terasele umbrite, ori pe la promenadele cu suveniruri.

La Cota 1.400, turiștii s-au răcorit la 19 grade.

Turiștii se bucură de peisajele de la munte

Pădurea umbroasă, cerul senin și luciul sclipitor al lacului din mijlocul stațiunii, acesta a fost cadrul ideal pentru fotografii în Poiana Brașov.

Romani sau străini, turiștii s-au oprit pe un pod să imortalizeze momentul.

Bărbat: „E mai frumos, e mai răcoare la munte, e mai liniște. E mai frumos la munte”.

Veniți tocmai din Stuttgart, membri unei familii nu se satură de privit locurile pe care nu le-au mai văzut de mulți ani.

Bărbat: „Am fost și la mare, am fost și în Bulgaria și acum am venit să revedem locurile unde am copilărit, unde am crescut”.

Reporter: Și cum le-ați regăsit?

Bărbat: „Extraordinar de frumoase, ca de fiecare dată”.

Tânăr: „E foarte drăguț, foarte multe lucruri vechi și foarte multă istorie în spatele acestor locuri. De exemplu, clădirile, centrul vechi al Brașovului”.

Mâncarea tradițională, apreciată de turiști

O plimbare prin stațiune, prin aerul tare de munte, e urmată întodeauna de o masă copioasă. Cele mai căutate au fost terasele aflate în vecinătatea pădurii. Gazdele sunt pregătite cu mâncăruri sățioase, indiferent de oră.

Rodica Boia, administratorul unei terase: „Cel mai des se comandă ciorba de burtă la noi, micii și în rest preparatele la grătar pentru că toate sunt bune: coastele de porc, frigăruile din piept de lui, ceafa, cotlet, cârnăciori de casă”.

Vreme bună în vârf de munte

În vârf de munte, termomentrele au coborât sub 20 de grade. La Cota 1400 însă, ploaia le-a cam scurtat drumeția turiștilor.

Toma Neagu, turist: „E bine 19 grade. Nu vedeți, am luat doar adidașii în picioare”.

Reporter: Câte grade erau de unde ați plecat?

Turist: „De la Ploiești venim. Erau vreo 29-30. Este diferență”.

Turistă: „Am vrut un pic de mișcare dacă tot sunt zile libere să profităm. Aerul curat, muntele, mișcarea, pentru asta am venit”.

Vremea se anunță ploioasa în zilele următoare pe Valea Prahovei.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 13-08-2022 18:06