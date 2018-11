Mii de torțe aprinse în jurul Turnului Londrei în comemorarea încheierii primului Război Mondial

Getty

Britanicii au comemorat Ziua Armistiţiului primului Război Mondial într-un mod unic, umplând şanţul de apărare din fața zidurilor Turnului Londrei cu torţe, relatează Daily Mail.

Denumită "Beyond The Deepening Shadow: The Tower Remembers" (Dincolo de Umbra Profundă: Turnul îşi aduce aminte), ceremonia se va repeta în fiecare zi până pe data de 11 noiembrie.

În acea zi, se vor marca 100 de ani de la Ziua Armistiţiului, ziua în care primul Război Mondial s-a încheiat oficial - deşi lupte sporadice au mai continuat pe Frontul de Vest chiar şi după intrarea în vigoare a armistițiului.

Foto: Un membru al Gărzii Turnului Londrei, responsabil cu aprinderea torțelor

Potrivit Daily Mail, acompaniamentul din timpul ceremoniei a fost asigurat de muzică difuzată de instalaţii speciale de sunet, precum şi de versuri din poezia "Sonete pentru un soldat", compusă de către Mary Borden. Aceasta a servit ca asistentă medicală în timpul primului Război Mondial (altfel cunoscut și drept Marele Război).

Cu aprinderea torţelor au fost, însă, responsabili şi echipe de voluntari, îmbrăcaţi în costume ingnifuge. În prealabil, ei au primit şi câteva ore de pregătire în care li s-a arătat în ce zone vor trebuie să aprindă torţe.

Nu este prima oară când Turnul Londrei este locul unei comemorări legate de primul Război Mondial.

Foto: Comemorarea începutului primului Război Mondial (2014)

În 2014, pe 9 noiembrie, pentru a marca începutul primului Război Mondial, şanţul din jurul zidurilor a fost umplut cu 888.246 de maci făcuţi din ceramică.

Foto: Comemorarea începutului primului Război Mondial (2014)

Armistiţiul care a încheiat primul Război Mondial a fost semnat la Compiègne (în Franţa), de către Imperiul Britanic, Franţa şi Imperiul German.

Foto: Comemorarea începutului primului Război Mondial (2014)

