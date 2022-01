Mii de români se grăbesc să-și instaleze panouri fotovoltaice după ce facturile au explodat. Cum poți deveni prosumator

StirilePROTV

Speriați de facturile mărite la energie, mii de români se grăbesc să-și instaleze panouri fotovoltaice pentru a-și asigura, din surse proprii necesarul de curent electric.

Guvernul a dat o ordonanță care le permite să livreze vara, în rețea, surplusul de energie și să-l recupereze iarna, când consumă mai mult. Pentru a fi aplicată, compensarea cantitativă are însă nevoie de reglementări suplimentare.

Rareș Dumitru, din Sibiu, are 7 panouri fotovoltaice pe casă și este prosumator de energie, adică produce curent electric și îl livrează în rețea.

Rareș Dumitru: ”Îmi arată cât am consumat eu, cât am introdus în rețea, cât am consumat din rețea și cât am consumat din panouri. Se vede la venirea iernii cum au scăzut liniile verzi și au crescut cele roșii, să zic așa”.

Rareș produce vara aproape 20 de kilowaţi pe zi, mai mult decât consumă. În schimb, iarna, mica lui fabrică de energie nu poate asigura necesarul, așa că s-ar bucura de compensarea cantitativă.

Rareș Dumitru, prosumator de energie: „Pe lunile de iarnă când produci mult mai puțin, 5 kwati, dar consumi 7-8 că ai mai mult consum, o să poți să folosești prin compensare kilowaţii livrați în rețea pe timp de vară. Ceea ce ar fi un mare avantaj.”

Potrivit ordonanței adoptate recent de Guvern, furnizorii de energie electrică vor fi obligați să factureze doar diferența între energia consumată și cea produsă și livrată. Surplusul introdus vara în rețea poate fi reportat și folosit ulterior de prosumator, într-un termen de 24 de luni.

Gabriel Negrilă, prosumator de energie: „Compensarea 1 la 1 ar fi, cred eu, un element care ar mări foarte mult dorința altor consumatori să devină prosumatori.”

Peste 12.000 de familii din România livrează energie în reţea. Altele vor să facă asta. Așteptat cu nerăbdare, programul Casa Verde, prin care statul finanțează instalarea panourilor fotovoltaice s-a blocat chiar la lansare, în decembrie, pentru că aplicația informatică a cedat. Acum, a fost reluat. Bugetul programului pentru 2021 permite aprobarea a circa 20.000 de dosare, dar președintele administrației fondului de mediu spune că numărul se va dubla, pentru că există o sumă prevăzută și pentru acest an.

Lorand Arpad Fülöp, Președinte Administrația Fondului de Mediu: „În mod normal, noi ar trebui să avem cel puţin 4-5000 de dosare pe lună, ca să ajungem la 50 de mii pe an.”

Martin Moise, Orgranizația Patronală de Energie din Surse Regenerabile: „Deşi este o inițiativă foarte bună, din păcate are o serie de carențe în implementare. Iată că la a doua sesiune aplicația informatică s-a blocat încă din primul minut.”

Martin Moise spune că viitorul este al energiei electrice.

În unele țări europene, casele noi nu se mai racordează la rețeaua de gaze naturale. În aceste condiții, compensarea cantitativă e bine-venită, dar are nevoie de completări. Deocamdată nu este clar cum își vor recupera operatorii costurile de transport a energiei electrice.