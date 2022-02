Mii de refugiați din Ucraina sosesc în vama Isaccea. Bacurile traversează Dunărea zi și noapte, fără oprire

Bacurile sunt pline de oameni care au fugit de bombardamente, cu copiii de mână. Bărbații în putere au rămas acasă pregătiți să-și apere țara cu arma în mână.

Sute de oameni sunt pe bacurile care circulă noaptea din trei în trei ore peste Dunăre, pe ruta Orlovca-Isaccea

Când pășesc pe pământ romanesc, răsuflă ușurați că au scapăt de teroare.

La fel ca majoritatea locuitorilor, Alina și-a luat fetița și au fugit din satul lor aflat la 25 de kilometri de graniță.

Alina, refugiat: „Ne este frică, bărbatul este plecat în Europa la muncă. Decât să rămânem singure în sat, ne-am luat bagajul, copilul și am plecat. Am încuiat casa, am lăsat la părinți cheile și ne ducem."

Familii întregi încearcă să scape de ororile războiului

Și vama Sighet este foarte aglomerată. Au ajuns la noi din Ucraina bătrâni cu puținul bagaj pe care au apucat să-l ia cu ei sau femei speriate cu copii. Pe mulți nu i-a lăsat inima să-și părăsească la greu prietenii necuvântători. Și-au luat câinii, unii chiar și pisicile când au plecat.

Refugiat: „E înspăimântător. Am doi copii, care au inima frântă. Vă mulțumim mult! Ați ajutat oamenii din Ucraina și vă mulțumim din suflet!"

Yana și fetița ei au fugit din Kiev, iar soțul a rămas în Ucraina să-și apere țara.

Refugiat: „Soțul meu, mama mea sunt acolo, au rămas.”

Reporter: Soțul dumneavoastră a încercat să vină?

Refugiat: „Nu, nu. A rămas.”

Reporter: Vrea să lupte?

Refugiat: „Da.”

Dincolo de război, copiii rămân speranța.