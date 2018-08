Microbuz cu 8 pasageri, lovit de tren în Vaslui. Greșeala făcută de șofer

Pro TV

Opt cetăţeni din Republica Moldova au trecut pe lângă moarte, în noaptea de miercuri spre joi, după ce microbuzul în care se aflau a fost lovit de locomotiva unui tren, în judeţul Vaslui.

În urma impactului, doi dintre pasageri au fost transportaţi la spital cu politraumatisme, dar se află în afara oricărui pericol.

Se pare că şoferul ar fi luat-o pe o scurtătură încercând să ajungă mai repede la vamă şi nu s-ar fi asigurat la trecerea peste cale ferată.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Roşieşti, din judeţul Vaslui. Cei 7 pasageri, împreună cu şoferul, veneau dinspre Bucureşti şi mergeau spre Republica Moldova.

La un moment dat, bărbatul aflat la volan a luat-o pe o scurtătură, ghidat fiind de GPS şi, fără să cunoască drumul, nu s-ar fi asigurat la trecerea de cale ferată. Deşi l-a observat de la distanţă şi a încercat să-l avertizeze, mecanicul nu a putut evita impactul.

Controlor CFR: "Nu s-a asigurat la trecerea de nivel. Aici e semnalizat cu crucea Sf. Andrei şi a dat semnale locomotiva şi a prins maşina cu număr de Moldova. Era cu 100 la oră trenul."

Nicu Tătaru, ISU Vaslui: "Partea frontală a maşinii e distrusă complet. Şi la nivelul locomotivei sunt deficienţe. Cel puţin, la conducătorul auto, câţiva centimetri a fost diferenţa de la viaţa la moarte."

În urma impactului, doi dintre pasagerii microbuzului au fost răniţi şi transportaţi la spital cu politraumatisme.

Dr. Carmena Piseru, SMURD Vaslui: "Avem trimis spre spital un pacient cu traumatism la membrul superior drept şi în maşina de Terapie intensivă avem un pacient politraumatizat, pe care îl ducem la spital pentru investigaţii şi tratament."

Dr. Mohamad Awwad, SAJ Vaslui: "Sunt 7 călători, hai să spun că fiecare are câte o leziune. Afectat este la colegii de pe TIM, noi am luat o doamnă care vrea să fie consultată, în rest, nu vrea la spital."

În tren se aflau aproximativ 200 de călători. Mulţi dormeau la acea oră, însă frana puternică i-a speriat.

Călător: "Am simţit o frână bruscă. Eram în cuşetă. Am auzit ambulanţe şi pompierii. Când am ieşit am văzut o mulţime de oameni. E o minune."

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele şoferului.

