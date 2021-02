Metoda „modelling” a ajuns în Alba. Victimă racolată pe stradă: „Mi-a cerut 400 € pe un an”

Metoda de înşelăciune botezată "modelling", care a făcut victime ani în şir în România, în special vara, la mare, este din nou folosită.

De această dată, indivizi care acţionau în Alba au promis mai multor persoane că vor obţine diferite contracte de promovare, dar nu înainte de a le cere o taxă.

Cei păcăliţi au plătit chiar şi două mii de lei în speranţa că vor ajunge în lumina reflectoarelor.

Victimele erau racolate din zona centrală a oraşului Alba Iulia şi primeau pliante din partea celor care aveau rolul de a le câştiga încrederea.

„Mi s-a zis că promovează produse de make-up. Apoi am fost într-o scară de bloc, am aşteptat, de unde m-a preluat o domnişoară. Am plătit 120 de lei o taxă, taxă de înscriere, că poza mea se pune pe site-ul lor şi primesc între 50 şi 70 de euro”, spune o victimă.

Iar promisiunile nu se opreau aici, după cum povesteşte una dintre tinerele păcălite: „Mi s-a zis că dacă sunt de acord să plătesc o taxă de 400 de euro pe un an sau 450 de euro pe doi ani, mi s-a zis că o să mi se facă 4 albume foto din care 3 le achită ei şi unul eu, şi eu o să primesc pe lună între 400 şi 700 de euro, de unde îşi iau ei comisionul.”

De la începutul anului şi până acum, şapte persoane din Alba au căzut în plasa indivizilor, susţin anchetatorii.

Poliţiştii au făcut percheziţii şi au dus la audieri şapte suspecţi.

Comisar șef Luminița Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Le-ar fi promis faptul că în schimbul unor sume cuprinse între 120 şi 2000 de lei ar urma să le promoveze imaginea pe diferite site-uri. În urma percheziţiilor au fost ridicate mai multe unităţi de calculator, telefoane mobile, documente, precum şi 30.000 de lei.”

În acest caz se fac acum cercetări pentru înşelăciune.