Metoda prin care un român a scăpat de datorii la bancă de aproape 45.000 de euro

O bancă a acceptat ştergerea unei datorii în cazul unui bărbat din Maramureş.

Un consumator din Maramureş a obţinut ştergerea unei datorii de 44.621 de euro în urma negocierii cu banca, intermediată de Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), acesta fiind cel mai important caz din punct de vedere valoric soluţionat, potrivit unui comunicat al CSALB.

În acest caz, banca a acceptat ştergerea unei datorii aproape egale cu suma împrumutată iniţial consumatorului.

"După ce, în decembrie 2018, prin intermediul CSALB soluţionarea unui caz în care beneficiul consumatorului, în relaţie cu una din băncile la care avea împrumuturi, s-a ridicat la 39.000 de euro, acum avem un nou record valoric. De data aceasta vorbim despre un caz social în care banca a acceptat ştergerea unei sume importante şi condiţii mai bune de plată pentru diferenţa care a rămas de achitat. Creşterea sumelor pe care instituţiile financiar-bancare le scad din sold sau din costul creditelor dovedeşte că băncile sunt dispuse să negocieze cu adevărat condiţii mai bune pentru consumatori. Dar, ambele părţi au de câştigat, deoarece îşi pot continua relaţia contractuală şi, prin alegerea concilierii, a negocierii, evită rezolvarea litigiilor în instanţă", a spus Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.

Conform comunicatului, soluţia a fost propusă de conciliatorul Roxana Mustăţea, după trei luni de discuţii cu ambele părţi implicate, banca şi consumatorul.

"Vorbim despre un caz social, un caz care a fost analizat uman, nu din punct de vedere financiar. Toată lumea - atât CSALB, cât şi banca - l-a tratat ca atare : mai mult cu sufletul şi mai puţin pe baza cifrelor. Banca a acordat o diminuare a soldului de 44.600 de euro care reprezintă aproape întreaga sumă pe care consumatoarea a împrumutat-o în 2007. Pentru diferenţa care a rămas de plată, banca a împărţit suma în rate cu dobândă fixă. Practic, rata lunară va fi de aproximativ 1.000 de lei în perioada următoare", a spus Roxana Mustăţea, conciliatorul CSALB care a soluţionat acest caz.

În comunicat se precizează că persoana în cauză a împrumutat de la bancă, în 2007, aproximativ 50.000 de euro. Creditul avea dobândă variabilă, astfel că rata lunară a ajuns la 780 euro. În plus, creditul a suportat de-a lungul anilor mai multe restructurări. La toate s-au adăugat înrăutăţirea situaţiei economice şi familiale: deprecierea treptată a leului în raport cu euro, scăderea salariului şi agravarea stării medicale a membrilor familiei.

"Nu am cuvinte să mulţumesc echipei CSALB şi în special conciliatorilor care m-au ajutat în acest caz: doamnei Roxana Mustăţea şi domnului Doru Trăilă. Domnul Trăilă a dat prima hotărâre în cazul meu, anul trecut. Atunci, a solicitat băncii să îmi stabilească ratele lunare în funcţie de soldul calculat la valoarea actuală a imobilului, nu la valoarea din 2007. Iată că, după cinci ani în care am sperat să rezolv situaţia mea cu ajutorul avocatului, după ce am muncit în străinătate ca să îmi pot plăti ratele, după ce am luat în calcul inclusiv darea în plată, situaţia noastră s-a rezolvat cu ajutorul CSALB în câteva luni şi fără să plătesc niciun ban", susţine, în comunicat, consumatoarea.

Anul acesta, până pe 19 aprilie, 616 de cereri au fost trimise de consumatori către CSALB, cu 70% mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Dintre acestea, 200 s-au transformat deja în dosare, faţă de 173 în aceeaşi perioadă a anului trecut.

La acestea se adaugă 61 de cereri soluţionate amiabil de bănci şi consumatori, după transmiterea cererii de conciliere prin intermediul CSALB. Toată procedura este gratuită pentru consumatori. Cele mai multe cereri vizează reducerea sau eliminarea unor comisioane, reducerea soldului sau a costurilor asociate creditelor ipotecare sau de consum.

Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, ce transpune la nivel naţional Directiva 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE.

