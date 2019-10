O bătrână a fost lăsată fără 5.000 de lei. ”A spus că i-a tăiat picioarele fetei”

O bătrână de 88 de ani din judeţul Bacău a rămas fără niciun ban în casă, după ce a căzut victimă escrocilor care au folosit vechea metodă accidentul, cu surprinzător succes.

Încă de la primul apel, femeia a acceptat să-i dea unui necunoscut venit la poartă, 5 mii de lei! După schema clasică, primise un telefon prin care un bărbat a anunţat-o ca fiica ei e rănită grav într-un accident rutier şi are nevoie de bani cât mai repde pentru operaţie.

Bătrână locuieşte singură şi ziua în amiaza mare a primit telefonul care a speriat-o.

Angela Suliman, victima: ”A spus că i-a tăiat picioarele amândouă fetei. Și e la spital aici şi să îi trimit pijamale şi câţi bani am în casă. Eu am spus că am 50 de milioane”.

După ce femeia i-a dat cei 5.000 de lei necunoscutului care a venit la poartă, înşelătoria a ieşit la iveală când fiica bătrânei a discutat cu mama sa.

Reporter: Când v-a sunat mama ce v-a zis?

Fiica femeii: Bine că te aud că eşti sănătoasă.

Reporter: Era speriată?

Fiica femeii: Era speriată, din voce era speriată.

Vecinii bătrânei se întreabă acum cine ar fi putut da escrocilor detaliile care au convins-o pe bătrâna să dea toţi banii din casă.

Bătrâna trage nădejde că poliţiştii vor da de urma escrocilor şi să îi vor recupera măcar o parte din bani.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!