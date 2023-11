Metodă nouă de fraudă cu Bitcoin. Fenomenul „extrem de periculos” ia amploare în România

Este vorba despre faptul că persoane care investesc în monede virtuale sunt convinse, sub pretextul că vor primi suport tehnic din partea platformei de investiţii, să instaleze pe telefon, computer sau tabletă programe care permit controlul de la distanţă.

Datele accesibile prin dispozitivele compromise sunt exploatate în diferite moduri, cum ar fi deschiderea de conturi pe diferite platforme de tranzacţionare cyptomonede, transferuri bancare frauduloase, spălare de bani etc. Una dintre modalităţile de fraudare frecvent întâlnite în situaţia în care utilizatorii oferă atacatorilor acces la propriile dispozitive şi la datele bancare este contractarea de credite online în numele persoanelor vătămate şi sustragerea banilor”, atrag atenţia poliţiştii.

„În ultima perioadă poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la existenţa unor noi modalităţi de comitere a fraudelor cu investiţii, prin care indivizii sau entităţile necinstite promit investitorilor potenţiali oportunităţi de investiţii extrem de profitabile, dar care, în realitate, nu există sau sunt înşelătoare. Aceste fraude, denumite şi investment frauds, pot fi devastatoare pentru cei care le cad pradă, lăsându-i cu buzunarele goale şi visurile spulberate. Investment frauds reprezintă scheme diversificate şi pot include tranzacţii cu acţiuni fictive, criptomonede inexistente, scheme piramidale sau produse financiare fictive. Din sesizările primite, s-a constatat faptul că persoanele vătămate ar fi accesat pe diferite reţele de socializare postări ce conţineau reclame cu privire la servicii de investiţii financiare, iar după aceea au furnizat date de contact pe formularele puse la dispoziţie în acele reclame. În continuare, ar fi fost contactate telefonic de persoane necunoscute, care utilizau numere de telefon atât româneşti, cât şi din alte state. Autorii, după discuţii repetate, reuşesc, de obicei, să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiţii online. Investiţiile sunt destul de mici la început, de ordinul a câteva sute de euro. Investiţia constă în achiziţionarea de cryptomonede şi transferarea acestora către portofelele electronice indicate de către autori. Sumele respective apar apoi în contul victimei deschis pe acele platforme de investiţii”, precizează comunicatul de presă al Poliţiiei judeţene Suceava.

Potrivit poliţiştilor, au existat numeroase situaţii în care, sub pretextul că vor acorda suport tehnic, atacatorii conving persoanele vătămate să îşi instaleze pe dispozitivele electronice folosite - telefon, tabletă, laptop - aplicaţii tip remote desktop (control de la distanţă), care oferă control total infractorilor asupra acelor dispozitive.

„Astfel, fără să conştientizeze efectul acţiunii lor, utilizatorii oferă atacatorilor acces la toate datele personale şi bancare, accesibile prin intermediul dispozitivelor. Persoanele vătămate sunt convinse să trimită mai multe sume de bani (cryptomonedă) deoarece se creează aparenţa că investiţiile sunt profitabile ajungându-se, astfel, chiar la sume de zeci de mii de euro «investiţi» în astfel de scheme frauduloase. În momentul în care se încearcă retragerea sumelor de bani, sunt inventate o serie de pretexte şi scenarii prin care autorii încearcă să convingă victimele că, pentru a beneficia de acel profit, trebuie să transfere mai multe sume de bani, sub pretexte precum: taxe de retragere, garanţii transferuri, amenzi etc. În paralel, datele accesibile prin dispozitivele compromise sunt exploatate în diferite moduri, cum ar fi deschiderea de conturi pe diferite platforme de tranzacţionare cyptomonede, transferuri bancare frauduloase, spălare de bani etc. Una dintre modalităţile de fraudare frecvent întâlnite în situaţia în care utilizatorii oferă atacatorilor acces la propriile dispozitive şi la datele bancare este contractarea de credite online în numele persoanelor vătămate şi sustragerea banilor”, explică poliţiştii.

Aceştia atrag atenţia şi asupra reclamelor postate online care folosesc imaginile unor companii cunoscute, listate la bursă, cu promisiunea unor câştiguri imediate foarte mari, prin „cumpărarea de acţiuni” care vor „genera dividende” de zeci de mii de lei „direct pe cardul” utilizatorilor. Linkurile din aceste reclame au rolul de a-i determina pe cei care le accesează să introducă date personale şi financiare care apoi sunt folosite în scop de fraudă.

Poliţiştii le recomandă potenţialilor investitori să verifice cu atenţie firma/platforma prin intermediul căreia urmează să plaseze investiţiile.

„Orice firmă sau individ care oferă servicii de investiţii trebuie să fie licenţiat şi autorizat. Verificaţi întotdeauna background-ul unei companii şi asiguraţi-vă că au licenţa adecvată. Vă recomandăm să vizitaţi şi site-ul. Atenţie la promisiunile nerealiste: Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este mai mult decât posibil să fie o fraudă. Fiţi sceptici faţă de promisiunile de câştiguri imense şi rapide, dar şi faţă de anunţuri care se prezintă ca oferte pe termen limitat. Investiţiile financiare presupun riscuri şi nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri! Nu oferiţi informaţii personale sau financiare altor părţi decât celor autorizate. Cumpărarea de acţiuni nu poate fi realizată decât printr-un intermediar autorizat şi acesta nu solicită plăţi sau date personale prin intermediul unei pagini de internet” sunt unele dintre recomandările Poliţiei pentru cei care doresc să investească.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 12-11-2023 15:05