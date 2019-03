Mesajul premierului Viorica Dăncilă de 8 Martie: "Eu cred în mine"

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă îndeamnă femeile din România să aibă încredere în ele și să încerce să depășească toate barierele ce le stau în cale, oferindu-se ca exemplu.

"Gândiţi-vă că sunt prima femeie prim-ministru a României şi trebuie să demonstrez românilor că ceea ce am promis se transformă în realitate, dar, în acelaşi timp, modul în care voi gestiona această sarcină importantă şi deloc uşoară, aşa cum am spus, poate avea impact asupra promovării multor femei în funcţii de conducere în România. Pentru mine este o luptă să demonstrez că o femeie are capacitatea de a conduce Guvernul României, de a realiza cât mai multe lucruri, iar pe de altă parte, trebuie să arăt în numele tuturor femeilor din România că o femeie poate face lucruri la fel de bune sau chiar mult mai bune decât un bărbat. Am încredere în mine şi le spun tuturor femeilor din România să aibă încredere în ele, să încerce să depăşească toate barierele pe care le au în cale", a spus Viorica Dăncilă la un post de televiziune, întrebată cum e să fii prim-ministru femeie, informează Agerpres.

Ea a adăugat că dacă femeile nu au încredere în ele, nu pot cere celorlalţi să creadă în ele.

"Eu cred în mine şi cred în femeile din România, cred în susţinerea femeilor din România şi cred în solidaritatea noastră", a afirmat Dăncilă.

