Mesajul lui Iohannis de ziua Holocaustului: „România continuă lupta împotriva oricărei forme de discriminare”

Astfel, șeful statului a scris, pe Twitter, că România lupta împotriva oricărei forme de antisemitism, rasism, xenofobie şi discriminare.

„Rugăciunile şi gândurile noastre se îndreaptă către victimele Holocaustului. România continuă să lupte împotriva oricărei forme de antisemitism, rasism, xenofobie şi discriminare", a scris președitnele Iohannis pe Twitter.

Our prayers and our deepest thoughts go out to the victims of Holocaust. Romania continues to fight against any form of anti-Semitism, racism, xenophobia and discrimination. #WeRemember