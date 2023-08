Mercenarii Wagner îl amenință pe Putin, după prăbușirea avionului în care s-ar fi aflat Prigojin. Ce va fi la Moscova

Șefului mercenarilor Wagner s-ar fi aflat la bordul aeronavei, informează agenția de presă ruse TASS, care citează Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia.

La scurt timp după ce au aflat că avionul lui Evgheni Prigojin s-a prăbușit, mercenarii Wagner au anunțat că îl suspectează pe Vladimir Putin de tentativă de ucidere a șefului lor.

"Există zvonuri despre moartea șefului Wagner, Evgheni Prigojin. Noi spunem direct că îi suspectăm pe oficialii Kremlinului, în frunte cu Putin, de o tentativă de a-l ucide!

Dacă informațiile despre moartea lui Prigojin se confirmă, vom organiza un al doilea «Marș al Justiției» asupra Moscovei!

Ar fi bine să fie în viață, este în interesul vostru...", au transmis, pe Telegram, mercenarii Wagner, citați de consilierul Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gheraşcenko.

Official address of the movement "Wagner, Play":

"There are rumours about the death of the head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. We directly say that we suspect the Kremlin officials led by Putin of an attempt to kill him!

If the information about Prigozhin's death is… pic.twitter.com/SAonnRyXfb