VIDEO. Momentul în care s-a prăbușit avionul lui Prigojin. Șeful Wagner s-ar fi aflat la bord

Conform presei locale preluate de EFE, este vorba de o aeronavă privată Embraer, care avea la bord zece pasageri, dintre care unul cu prenumele Evgheni şi numele Prigojin.

Imagini publicate pe rețelele de socializare arată momentul în care aeronava se prăbușește.

⚡️⚡️⚡️ It was not a military plane that went down in the Tver region, but an Embraer 600 business jet with the flight number RA-02795.

According to Rosgvardia, the crashed plane listed Yevgeny Prigozhin among the passengers, Rosaviatsia reported.

The moment of the Embraer plane… pic.twitter.com/vS3EjqWgP8