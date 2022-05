Melodia României la Eurovision 2022. Când intră în concurs WRS, reprezentantul nostru

România va concura în a doua semifinală de la Torino, Italia, pe 12 mai de la ora 22, potrivit eurovision.tvr.ro.

Cine este WRS

Andrei Rusu sau WRS (pronunțat URS) cum este știut de public, este un tânăr talentat din Buzău în vârstă de 28 de ani.

WRS a luat pentru prima data contact cu publicul când a participat la Românii au talent și la Vocea României.

WRS a fost din totdeauna pasionat de muzică și dans, încă de la vârsta de 12 ani a început să danseze alături de mari arstiști din industria românească de muzică, Antonia, Corina Bud, Andreea Bănică și Ruby.

”Părinții mei sunt dansatori și ne-au inspirat mie și surorii mele pasiunea pentru dans. S-a lipit și muzica de mine și am început să cânt încă din clasele primare, cântam la serbări, însă nu am studiat, pentru că mama mi-a spus ori dans, ori muzică și până la urmă am ales dansul și apoi, când am început să fac banuți, am zis să îmi cizelez și acest skill extra, cântatul, și am început pe la 19 ani să merg la lecții de canto. Chiar dacă încearcă cineva să îți taie aripile mergi înainte către visul tău, pentru că trebuie sigur să se întâmple cumva. Au fost mulți oameni care mi-au spus să rămân mai bine la dans. Au fost și oameni care mi-au dat încredere și m-au susținut. Îmi doresc să fac asta mult timp de acum încolo”, a declarat artisitul într-un interviu la Vorbește Lumea.

Tânărul a câștigat Eurovision România cu melodia „Llamame” („Sună-mă”) și ne va reprezenta la Torino pe 12 mai, la a doua semifinală Eurovision, cu numărul de concurs 13.

Turneu internațional de promovare a piesei “Llamame”

La puțin timp după ce a fost declarat câștigător la Selecția Națională, artistul a declara căt va începe turneul de promovare al piesei în Barcelona, continuând în Tel Aviv, Amsterdam și Madrid.

„Mă bucur extrem de tare că am ocazia să merg în acest turneu internaţional de promovare şi abia aştept să mă întâlnesc cu comunităţile Eurovision din Barcelona, Londra, Tel Aviv, Amsterdam şi Madrid şi să ne distrăm cel mai bine şi mai frumos! Sunt sigur că vor fi experienţe foarte tari, sunt foarte excited, aşa că let’s have some fun!”, a mărturisit WRS.

WRS - Llamame, melodia cu care participă România la Eurovision 2022

În urma Selecției Naționale, în studioul Pangrati de la Televiziunea Română, WRS a reușit să impresioneze jurați cu melodia “Llamame”, reușind să obțină 59 de puncte, trecând de Dora Gaitanovici, fosta finalistă de la Vocea României, care s-a clasat pe locul al treilea și de Kyrie Mendél, care s-a clasat pe locul al doilea.

Repetiția României, aproape 140.000 de vizualizări pe canalul oficial Eurovision

Piesa “Llamame” a făcut furori pe Arena Pala Olimpico la a doua repetiție oficială pe scena de la Eurovision Song Contest.

WRS a reușit să câștige admirația fanilor, iar asta s-a văzut în numărul impresionat de vizualizări de pe canalul de Youtube al Eurovision Song Contest. Piesa “Llamame” a strâns 140 de mii de vizualizări, fiind declarat cel mai vizualizat clip.

„Am primit o mulţime de mesaje pozitive din partea fanilor, organizatorilor şi jurnaliştilor. A fost o nouă zi plină de emoţii, dar răspunsul nu s-a lăsat aşteptat: momentul nostru are deja aproape 140 de mii de vizualizări pe canalul oficial de Youtube al ESC, ceea ce mă motivează şi mai mult să dau absolut totul în concurs”, a declarat WRS.

Ce șanse are România la Eurovision 2022. Favorita caselor de pariuri

WRS are șanse mici să se clasifice în finala Eurovision 2022, potrivit caselor de pariuri.

Pe locul întâi în clasamentul caselor de pariuri este Cornelia Jakob, reprezentata Suediei cu piesa “Hold me closer”, iar al doilea favorit al caselor de pariuri este Ochman, reprezentantul Poloniei, cu piesa „River”.

WRS reprezintă România la Eurovision 2022 cu piesa „Llamame” în cea de-a doua semifinală a show-lui, joi, 12 mai la Torino.

Pe locul 2 în semifinala Eurovision 2022 se află Stefan, reprezentantul Estoniei cu piesa Hope, iar la finalul clasamentul întâlnim Cipru pe locul 9 și Azerbaidjan pe locul 10, urmate de Malta, San Marino și România.

Grupul "Big Five" în marea finală

Ce se știe sigur este că cele cinci țări care alcătuiesc așa-zisul grup “Big Five”- Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania se califică automat în marea finală, întrucât ele oferă cele mai mari contribuţii financiare organizatorului concursului, European Broadcasting Union (EBU).

Program Eurovision 2022

Semifinala Eurovision 2022 are loc pe 10 mai de la 22:00, a doua semifinală va fi pe 12 mai de la ora 22:00, iar marea finală va fi pe 14 mai de la 22:00.

Eurovision 2022 va putea fi urmărit pe TVR și și pe pagina oficială de Youtube Eurovision Song Contest.

România, aproape să câștige Eurovision

De-a lungul anilor, România a avut nume celebre le Eurovision și a avut șanse mari de câștig.

Lumița Anghel & Sistem s-au clasat de două ori pe locul al treilea în 2005, urmat de Mihai Trăistariu pe locul al patrulea în 2006 și 4 ani mai târziu de Paula Seling& Ovi în 2010 pe locul al treilea.