WRS, artistul care va reprezenta România la Eurovision 2022: ”Am început să cânt încă din clasele primare, cântam la serbări”

WRS, artistul care va reprezenta România la Eurovision 2022, a venit la Vorbește Lumea și a povestit despre cum a ajuns cântăreț și ce înseamnă această pasiune pentru el.

”Încă îmi ia ceva până să mă trezesc, încă nu înțeleg ce se întâmplă. Eu am mult de muncă. Din spate lumea crede că e mult mai fun. Am ambiții foarte mari și asta îmi dă foarte multă energie să continui și să fac ce trebuie acolo să reprezint România”, a spus WRS.

Întrebat cum a ajuns să-și dea seama că iubește muzica, el a spus că a început să cânte încă din clasele primare.

”Părinții mei sunt dansatori și ne-au inspirat mie și surorii mele pasiunea pentru dans. S-a lipit și muzica de mine și am început să cânt încă din clasele primare, cântam la serbări, însă nu am studiat, pentru că mama mi-a spus ori dans, ori muzică și până la urmă am ales dansul și apoi, când am început să fac banuți, am zis să îmi cizelez și acest skill extra, cântatul, și am început pe la 19 ani să merg la lecții de canto. Chiar dacă încearcă cineva să îți taie aripile mergi înainte către visul tău, pentru că trebuie sigur să se întâmple cumva. Au fost mulți oameni care mi-au spus să rămân mai bine la dans. Au fost și oameni care mi-au dat încredere și m-au susținut. Îmi doresc să fac asta mult timp de acum încolo”, a mai spus el.

WRS va reprezenta România la Eurovision 2022, cu piesa “Llamame”.

El a fost ales în urma Selecţiei Naţionale, ce a avut loc sâmbătă, în studioul Pangrati de la Televiziunea Română.

WRS a obţinut 59 de puncte, învingându-i pe Dora Gaitanovici, locul trei, şi Kyrie Mendél, locul doi.

Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Concursul va avea loc la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai.

