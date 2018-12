Melodia cu care un blogger a depășit-o pe Ariana Grande în topurile din Marea Britanie

Un blogger a lansat un cântec dedicat cârnaţilor în foitaj şi a făcut senzaţie în Marea Britanie, vineri, după ce le-a învins pe Ariana Grande şi Ava Max, ocupând primul loc în celebrul top muzical de Crăciun din această ţară, informează PA.

Primul loc ocupat în topul muzical din Marea Britanie în perioada Crăciunului declanşează multe pasiuni în rândul publicului şi a companiilor mass-media britanice, stimulează vânzările de discuri şi reprezintă o performanţă la care râvnesc mulţi muzicieni de prestigiu.

LadBaby, supranumit "tăticul blogger", al cărui nume real este Mark Hyde, a ocupat primul loc în topul muzical britanic de Crăciun cu single-ul "We Built This City... on Sausage Rolls", o versiune insolită a cântecului "We Built This City" lansat în 1985 de trupa rock Starship, căruia el i-a adăugat versuri care vorbesc despre cârnaţi în foitaj, un foarte popular preparat gastronomic din Marea Britanie.

El a depăşit în tradiţionalul top de Crăciun din Marea Britanie piesele "Thank You, Next", interpretată de Ariana Grande, şi "Sweet But Psycho", interpretată de Ava Max.

Într-un mesaj adresat fanilor lui, publicat de Official Charts Company, care întocmeşte topurile muzicale săptămânale britanice, LadBaby a declarat: "Mulţumesc tuturor oamenilor din Marea Britanie, care au făcut ca acest cântec să ajungă pe primul loc în top. Nu am cuvinte pentru a vă mulţumi, nu doar pentru că aţi descărcat piesa de pe internet, dar şi pentru că aţi strâns bani cu această ocazie pentru o extraordinară organizaţie de caritate".

În vârstă de 31 de ani, artistul britanic a înregistrat această odă adusă cârnaţilor în foitaj sub forma unui cântec în opoziţie cu stilul rock and roll, în colaborare cu soţia lui, Roxanne, şi cu cei doi fii ai lor.

Încasările din comercializarea acestei piese vor fi donate în beneficiul The Trussell Trust, o fundaţie care finanţează bănci de alimente.

Potrivit reprezentanţilor Official Charts Company, single-ul "We Built This City...on Sausage Rolls" a avut săptămâna trecută vânzări combinate de 750.000 de unităţi, din care 93% au fost descărcări online.

Astfel, piesa bloggerului LadBaby a depăşit cu 18.500 de unităţi single-ul "Sweet But Psycho" al Avei Max, care s-a clasat pe locul al doilea.

Cântecul lui LadBaby este primul cover care reuşeşte să ocupe primul loc în topul de Crăciun în Marea Britanie după ce Bob The Builder a reuşit aceeaşi performanţă în 2000 cu single-ul "Can We Fix It?".

În această săptămână, cântecul "Thank You, Next" al Arianei Grande - liderul de săptămâna trecută - a coborât pe locul al treilea.

O piesă celebră din repertoriul cântăreţei americane Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You", s-a clasat pe locul al patrulea, obţinând aceeaşi performanţă ca în 2017.

Locul al cincilea a fost ocupat de piesa "Without You" lansată de cântăreaţa americană Halsey.

În topul de Crăciun al albumelor, primul loc a fost ocupat de un material discografic ce conţine coloana sonoră a filmului "The Greatest Showman", care a înregistrat cele mai consistente vânzări ale sale după lansarea lui oficială din decembrie 2017.

Acest album s-a vândut în această săptămână în 69.000 de unităţi şi a ocupat pentru a 23-a săptămână neconsecutivă prima poziţie în topul britanic.

Coloana sonoră "The Greatest Showman" nu a părăsit topul 5 al clasamentului muzical britanic în acest an şi a fost recompensată cu cinci discuri de platină în această săptămână, a anunţat British Phonographic Industry (BPI).

Albumul "Love" al cântăreţului Michael Buble" a ocupat locul al doilea, iar "Staying At Tamara", lansat de George Ezra, s-a clasat pe poziţia a treia în topul albumelor.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer