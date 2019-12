Medicul care a salvat zeci de copii, luptând cu indolența autorităților

Există în România zeci de inimi care bat datorită lui. Zeci de copii zâmbesc azi părinților pentru că el a avut puterea de a se lupta cu moartea într-un sistem aflat în pragul decesului.

Doctorul Cătălin Cîrstoveanu e liderul unei lumi în care speranța vine de la oameni generoși care au ales să investească în visul lui: acela de a crea un centru de exceleneță în domeniul neonatologiei în România.

Sofia e veselă și sănătoasă și se joacă asemeni tuturor copiilor normali din generația ei. Dar în urmă cu 6 ani, la naștere, părinții au trecut printr-un coșmar. Sofia a fost născută cu o malformație congenitală și viața ei a fost pe muchie de cuțit.

„Am aflat că e vorba de transpoziție de vase mare, o arteră pulmonară și aorta erau inversate. Dădea starea asta cianotică, respira greu, era nevoie de operație, altfel nu trăia”, spune Iulian Mocanu, tatăl Sofiei.

Șansa pentru Sofia a fost doctorul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de de terapie intensivă de la spitalul Marie Curie din București.

A creat campanii de adunare de fonduri pentru spital

Cătălin Cîrstoveanu este primul medic din România care a creat campanii de adunare de fonduri pentru spitalul în care lucrează, după ce sute de prunci cu inimi bolnave sau alte complicațîi i-au murit în brațe.

Doctorul Cîrstoveanu a fost găsit în gardă noaptea, în secția unde își petrece cea mai mare parte a timpului.

„Cel mai greu pentru noi înseamnă de fapt lista asta de aici. Aici sunt copii care sunt în sistem. Pe acesta deja l-am primit, uitați, avem șase copii care așteaptă, sunt boli foarte grave, înseamnă că noi suntem la capacitate maximă. Avem chiar trei peste număr, nu e normal, șase copii nu avem unde să îi punem, uneori avem 10-15-18 și uitați ce s-a întâmplat, unii așteptând au decedat, din nefericire. Spun de vreo 10 ani lucrul acesta, România nu poate primi decât 60 la sută din nou născuții cu probleme critice, restul stau în condiții improprii, nu au echipamente, nu au ceea ce trebuie pentru o îngrijire corespunzătoare. De fapt, vorbim despre atenția pe care statul o acordă copiilor noștri”, spune Cătălin Cîrstoveanu.

A început să lupte cu indolența autorităților

Iar statul se mișcă greu. În urmă cu mai bine de 10 ani, Cătălin Cîrstoveanu a început să lupte cu indolența și inerția autorităților, să încerce să-i responsabilizeze și, acolo unde nu a avut mare success, a adus în sprijinul său societatea civilă și companii private sau chiar contribuții private de la oameni simpli.

„Aveam pacienți cu maladii congenitale cardiace care decedeau cu brio. Era absolut o poartă închisă și în afară ridicării din umeri... Abia în 2007 lucrurile au părut să ia o întorsătură favorabilă. Intrarea în Europa a însemnat și salvarea multor copii, a sute de copii. Pentru că am început să îi ducem în afară țării, în momentul ăla, în 2007. Și duceam foarte foarte mulți, scăpa cine avea șansă”, spune medicul Cîrstoveanu.

„Am sute de cazuri pe care le-am dus. Și am zis: până când vom merge în felul asta? La început, condițiile erau destul de complicate. Mersul în Germania era foarte complicat. Oamenii scoatea din buzunar foarte mulți bani. Statul român deconta intervenția. Aveam români care erau chirurgi în afară țării și am spus: oare nu putem cu oamenii aceștia? M-am întâlnit cu Alex, cu Inima Copiilor”, spune doctorul Cîrstoveanu.

„Ne-am cunoscut în 2008, pe 1 octombrie. Atunci am discutat pentru prima dată despre cardio chirurgie, pentru că Cătălin avea în secție foarte des copii cu probleme cardiace și atunci era o problema mult mai mare”, spune Alex Popa, Asociația Inima Copiilor.

Cel care conduce astăzi Fundația Inima Copiilor are un frate care a fost salvat în urmă cu câțiva ani printr-o operație pe cord în Italia. Așa s-a hotărât să ajute salvarea copiilor acasă.

„Cătălin era disperat că nici nu avea unde să îi ducă în străinătate, era foarte complicat. Hai să facem o secție, era un spațiu aici, am mers, l-am văzut”, spune Alex Popa.

Și așa a început o lupta care continuă și astăzi. În jurul lui Cătălin Cirstoveanu, Cîrsto, cum îl alintă prietenii, s-au strâns oameni inimoși care și-au propus să crească sansele la viață pentru copiii cu probleme.

„Am început cu secția de cardio care a început de la un băiețel. L-am sunat pe Cirsto, Cirsto a văzut copilul, a sunat pe unde putea el să sune și când a fost avionul gata, Gabriel nu a mai fost. Și atunci am înțeles că este nevoie de o clinică de cardio chirurgie pediatrică în România în care măcar să îi diagnosticăm cum trebuie, să îi ajutăm cât putem noi și dacă putem să îi și operăm să îi facem bine, ar fi extrordinar”, spune Liana Stanciu, realizator radio.

O clinică de cardio-chirurgie pedriatică, în România

„M-am dus la șeful meu, aveam o zonă neorganizată în spitalul acesta și am spus: ne dați zona aceasta? Uite, aici facem operații, aici facem angiografie, aici facem reanimare. Luați-o! Și așa era nefolosită total. Ne-am apucat, am strâns cu 2 euro sms, am strâns un milion de euro. Dezastru, invidie, dar a fost super bine. De necaz, arătam atunci inclusiv copii care decedau și eram atât de supărați pe tema aceasta!... Zburăm, zburăm, zburăm, dar acasă nu era nimic și uite așa am reușit cu Asociația Inima Copiilor să construim. Liana era trompeta noastră.

Așa s-a înființat o secție de cardio-chirurgie”, spune doctorul Cîrstoveanu.

„Am făcut atunci o campanie și foarte cunoscută la vremea respective pentru secția de cardio chirurgie, am făcut-o și am stat doi ani jumate cu ea, ne-am plimbat ca prin muzeu, pentru că nici ministerul, nici conducerea spitalului de atunci nu au fost în stare să facă pașii care trebuiau făcuți. Eu am fost peste tot. Am depus la președinție proiecte, am depus la prim miniștri, la miniștri. Asta aș face pentru copilul meu, asta am făcut și pentru ei”, a adăugat doctorul Cîrstoveanu.

Zilele treceau și copii mureau. Strigătele lui Cătălin Cîrstoveanu și ale celor care l-au urmat în demersurile de a pune pe picioare neo-natologia modernă în România au început cu greu să fie auzite de decidenți.

”S-a întâmplat ceva foarte trist, aveam un copil cu o întrerupe de aorta și a murit. Aveam acceptul în două clinici, dar nu am avut loc de reanimare. Și tatăl era foarte supărat pe hol, stătea pe un scăunel, încă nu aveam secția asta mare, iar eu eram la anatomie patologică și când am venit în secție m-am blocat: era domnul ministru al Sănătății, cu o liotă de secretari de stat și cu directorul meu. Când ministrul a intrat pe ușa, tatăl s-a dus și a zis „din cauza ta a murit copilul meu”. Ei vor "beneficia" din plin de neputința sistemului când le va fi greu. Ei vor ajunge pacienți și vor ajunge pe mâna celor pe care nu i-au educat, nu i-au utilat, nu i-au finanțat. Ei vor plăti. Nu vor avea timp cu toții să se urce în avioane private, să ajungă la Viena sau Paris. Ei vor fi "beneficiarii" din plin a ceea ce au construit cu incompentență”, spune medicul Cîrstoveanu.

A fost cumpărat unul dintre cele mai performante angiografe din lume - un aparat care face și intervenții cardiologice. Numai că și acesta a zăcut din lipsa personalului medical și a indolenței autorităților.

„În ziua în care am dat drumul la angiograf, a costat un milion de euro și în ziua în care am făcut primul copil, șeful de la chirurgie a zis că, acum, acest angiograf și-a dat întreaga valoare: un copil salvat. Pe mine m-a luat plansul, că stătea de trei ani de zile și nu avusese activitate și mi-am dat seama ce înseamnă un milion pentru viața unui copil”, spune medicul Cătălin Cîrstoveanu.

Sofia, primul copil care a avut șansa intervenției cu angiograful

Primul copil care a avut șansa intervenției cu angiograful a fost Sofia, care a avut noroc de o echipa de medici italieni veniți pe baza unui protocol între Ministerul Sănătății și Fundația Inima Copiilor.

„A fost contra cronometru, pentru că viață ei era în pericol, dacă nu ajungeam la timp să facem intervenția asta la angiograf nu trăia. L-am cunoscut pe doctorul Cirstoveanu ca om, că medic, foarte natural, un om plăcut, un om care ne-a intrat la inimă, s-a ocupat foarte îndeaproape de cazul Sofiei, era cel mai grav caz”, spune tatăl Sofiei, Iulian Mocanu.

„Se leagă de doctoral Cirstoveanu toată povestea Sofiei și salvarea ei, pentru că a fost secția asta OK, a fost angiograful, doctorul a stat în spatele tuturor. El mișcă lucrurile și le mișcă bine”, a adăugat Iulian Mocanu.

Constant, vin misiuni internaționale care operează la Marie Curie în secția de cardiologie și angiografie, acolo unde, din 2020, vor lucra echipe permanente de medici români.

„Aici a fost Cătălin Cîrstoveanu întâi pentru secția de cardio chirurgie, după aia după secția de cardiologie, că se desfiintase, plecase toată echipa în 2009 și am reînființat, s-a refăcut secția, neurochirurgie. E foarte important să știi cum să faci iar, Cătălin Cirstoveanu, cum se plimba pe afară, pac! făcea poze și secția de terapia intensivă e pe poze făcute de Cătălin~, spune Alex Popa, de la Asociația Inima COpiilor.

Cătălin Cîrstoveanu a pus bazele primei bănci de lapte matern din România

Și nu e singura realizare - doctorul Cîrstoveanu a pus bazele primei bănci de lapte matern din țară, unde este colectat lapte de la mamele care vor și pot să doneze.

România era singură țară din Uniunea Europeană în care nu există o banca de lapte matern pentru copiii cu suferințe și nevoi speciale de hrană.

Cu sprijin privat, s-a făcut cea mai modernă secție de terapie intensivă din Europa. Aici sunt aduse cele mai grave cazuri. Aici, părințîi pot să stea alături de micuțîi aflați în stare gravă.

Și nu doar copiii cu familii sunt primiți aici, ci și copiii abandonați la naștere aflați în stare critică.

Din păcate, pentru că tot nu se operează constant în secția de cardiologie, doctorul Cirstoveanu este nevoit să zboare cu micuții la clinici din străinătate. Drumurile sunt plătite de familii sau de Fundația Inima copiilor, iar operațiile sunt decontate de statul român.

Zboară cu copiii în străinătate

Crina Niță a aflat de la ecografie că are un copil cu probleme.

„Vestea a căzut că un trăsnet asupra noastră, nu știam la ce să ne așteptăm, nimeni nu ne spunea cu siguranță cum va fi. Am primit și vestea că nu va trăi, șansele sunt minime”, spune Crina Niță.

Doctorul Cîrstoveanu l-a luat pe micuțul Eric și a zburat cu el în Italia.

„Mai eram cu încă o mămică care era într-o situație mai deplorabilă că a mea, era intubat. Am zburat cu acel bebeluș ventilat mecanic. A fost șoc. Trei ore să dai… Eric era doar cu oxigen, era mai stabil. Noi, mamele, eram de pe altă planetă. Dar ne încuraja tot timpul, ne-a liniștit. Gândiți-va că va fi bine. Eu îl urmăream pe dansul dând din mâna, eu asta îl vedeam, dând la pompiță, la celălalt bebeluș. Din păcate, nu se bagă nimeni să transporte copii cu probleme. singurul doctor pe care îl cunosc eu și probabil toată țara, este doctorul Cătălin Cîrstoveanu, care își asumă și un risc. Pentru că pe avion nu știi ce se întâmplă, iar în zbor nu poți să intervii. Eu tot timpul m-am gândit că este un înger, că nu are cum să zboare cu atâția copii și pe toți să îi ducă în regulă. Pentru mine, doctorul Cîrstoveanu este un înger, o șansă la viață”, spune Crina Niță.

Dacă nu este în secția de terapie intensive sau în zbor cu micuții aflați în stre critică, Cătălin Cirstoveanu este alături de colegii cărora le împărtășește din cunoștințele sale. Știe că cea mai mare nevoie a sistemului medical românesc este personalul bine pregătit și dedicat.

„De fiecare dată te provoacă și această provocare este foarte bună pentru noi, că rezidenți, pentru că doar așa ne putem dezvolta că specialiști”, spune un medic rezident.

După ce a reușit prin propria implicare să se reconstruiască și să se modernizeze secția de terapie intensivă pentru nou-născuți la Constanța, Cătălin Cîrstoveanu se încăpățânează să mărească secția de la București. Nu vrea ca în lipsa condițiilor bebelușii să moară.

„Nu uitați! 8844 mesaj "bine" înseamnă nouă construcție unde fundația Vodafone a pus deja 1,5 milioane de euro, investește pe doi ani de zile și e nevoie de 3,6 milioane de euro. Înseamnă 20 de paturi. Avem 8 decedați în așteptarea unui pat, sunt copii cu probleme foarte grave”

Doctorul Cătălin Cîrstoveanu, Cîrsto, este salvatorul a mii de copii cărora sistemul medical românesc le-a refuzat dreptul la viață. El este cel care a îndrăznit să se se lupte cu inerția, indolența și prostia autorităților, să forțeze schimbarea și să fie un model și pentru alțîi.

Aduce speranța, aduce bucuria de a descoperi, sprijină tineri, sprijină colegi, îi aduce pe toți aproape de el. Este un munte de pasiune, este un munte de bine. În jurul lui, cresc alțîi care vor să fie Cîrsto. Cîrsto este un tip irepetabil pentru că în el a pus cumva Dumnezeu tot.