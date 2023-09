Medicii de la maternitatea unde a murit Alexandra spun că sunt amenințați. Soțul unei gravide a intrat cu toporul în spital

Cadrele medicale de la Secția de de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani s-au întâlnit luni cu prefectul Sorin Cornilă. Ei au analizat activitatea secției, afectată de scandalul morții Alexandrei.

„A fost o întâlnire între reprezentanții Maternității Botoșani, direcțiunea Spitalului „Mavromati” și prefectul județului Botoșani. În urma unor discuții legate de presiunea la care este supus personalul Maternității după cazul tragic care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni la Botoșani. În această întâlnire, medicii de la Maternitatea Botoșani au expus prefectului principalele probleme care sunt la nivelul secției exterioare a Spitalului Mavromati”, a precizat medicul Monica Adăscăliţei, managerul SJU Mavromati, a scris Monitorul de Botoșani.

În discuție au fost aduse și amenințările și jignirile pe care le primesc medicii de la aparținători. Un medic a semnalat că soțul unei gravide a intrat cu un topor în maternitate și a amenințat-o pe o colegă de-ale sale.

Prefectul Sorin Cornilă a recizat că va încerca să sprijine demersurile medicilor.

„Am avut o discuție cu o parte dintre medicii din Maternitate și cu noul manager al Spitalului Județean pe situația care s-a creat acolo ca urmare a morții Alexandrei Ivanov din urmă cu patru săptămâni. I-am asigurat de sprijinul meu, am încercat să vedem cum am putea să rezolvăm o parte dintre problemele care au apărut între timp. Sunt foarte multe situații în care pacienții devin violenți, medicii, asistenții primesc amenințări. O să-i sprijin pentru că se simt amenințați, sunt stigmatizați, toată societatea este pe ei, eu i-am asigurat că am în continuare încredere în personalul medical din Botoșani, în profesionalismul lor”, a spus el.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 18-09-2023 20:29