Familia tinerei gravide lăsată să moară cu zile a ajuns la audieri. Declarații cutremurătoare ale tatălui Alexandrei

Tatăl Alexandrei a declarat că speră ca vinovații să fie trași la răspundere, conform Monitorul de Botoșani.

Tatăl Alexandrei: „Sunt înregistrările. 'Nu mai pot!', 'Ajutați-mă!'. Ultimul a fost la șapte și ceva, când a zis că 'Nu am aer!', ăla a fost ultima oară. Nu prevestea nimeni așa ceva. Era o seară normală. Eu am plecat să o duc pe soție la spital, că era în tură de noapte. Eu am rămas acasă cu cei mici, se jucau. Nu am mai sunat și eu, să nu o zăpăcesc. Dimineață mi-a spus soția să vin repede la maternitate. Mi-am dat seama că e ceva grav”.

Alexandra Ivanov, o tânără de 25 de ani, a murit în dimineaţa zilei de 18 august, la aproape nouă ore după ce a fost internată în Maternitatea din Botoşani. Ea era însărcinată în luna a treia şi a ajuns la spital cu ambulanţa după ce a acuzat dureri şi hemoragie.

După ce a fost supusă unui set de analize şi a fost perfuzată, cadrele medicale au ignorat-o toată noaptea. Ulterior, starea ei de sănătate s-a înrăutăţi considerabil, decedând în Secţia de anestezie - terapie intensivă.

Tânăra de 25 de ani nu a beneficiat, timp de aproape şapte ore, de îngrijiri medicale, se arată într-un raport preliminar întocmit de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Botoşani.

Potrivit sursei citate, pacienta Alexandra Ivanov a fost internată la ora 23,30 cu „sângerare pe căi genitale externe, dureri hipogastrice şi lombare”. Diagnosticul stabilit la internare a fost de „sarcină oprită în evoluţie, metroragie minoră, observaţie anemie secundară”.

Inspectorii sanitari au stabilit că „de la ora 00,45, când i s-a administrat ser fiziologic şi un medicament, până la 07,35 nu a mai fost efectuată nicio manevră de îngrijire” pentru tânăra respectivă.

Sursa: Monitorul de Botoşani
Dată publicare: 29-08-2023 11:48