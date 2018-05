Medici acuzați de neglijență, după ce unei femei i-a murit copilul nenăscut. ”Nu era un ginecolog acolo”

Pro TV

I-a murit copilul nenăscut chiar în timp ce se afla internată într-un spital din Prahova.

Este povestea dureroasă a unei tinere care a ajuns în grija medicilor pe care acum îi acuză de neglijență.

Doctorii spun însă au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a salva fătul. Dar eforturile au fost în zadar. Pe de altă parte, un caz similar a fost înregistrat și în Târgu Mureș.

Alina, în vârstă de 28 de ani, şi soţul ei, Mihai, sunt din comuna Măgurele, judeţul Prahova. Tânără, însărcinată în şapte luni, povesteşte că i s-a făcut rău la scurt timp după petrecerea organizată cu ocazia cununiei civile. În miez de noapte, a chemat ambulanţa, care a transportat-o la Spitalul din Vălenii de Munte.

"Mi-a luat tensiunea şi aveam cam mare tensiunea şi după aia m-a dus într-o sală şi mi-a pus o perfuzie şi a mai venit o asistentă. Până la ora 01:30 - 02:00 am simţit copilaşul. După aia nu. Nu era un ginecolog acolo", povestește tânăra.

Dimineaţa, când un ginecolog a consultat-o, inima fătului nu mai bătea. Aşa că Alina a fost trimisă la maternitatea din Ploieşti. Medicii de la spitalul din Vălenii de Munte susţin că au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a ameliora starea femeii, care se plângea de dureri de cap şi greţuri.

"Suntem nişte medici care desfăşuram o activitate în condiţii grele pentru că trebuie să fim şi pediatri şi internişti şi neonatologi şi chirurgi şi ginecologi într-un spital mic, ne pare foarte rău de ce s-a întâmplat", explică Cristiana Tache, director medical Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte.

"În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, fătul a fost dus la medicină legală pentru efectuarea necropsiei", a transmis Raluca Brezeanu, purtator de cuvânt IJP Prahova

Şi Colegiul Medicilor Prahova a început o anchetă în acest caz.

Un caz similar a avut loc şi în Târgu Mureş. Acolo, o femeie în vârstă de 32 de ani - însărcinată tot în şapte luni - a mers la Spitalul Judeţean de Urgenţă la recomandarea ginecologului, după ce a avut dureri abdominale. Gravida, care mai pierduse o sarcină în urmă cu doi ani, a fost consultată, iar medicul a decis să o trimită acasă.

"După două ore, două ore jumate am revenit la spital. Când am ajuns, medicii au constatat că nu este ceva în regulă, am stat mai mult timp pe hol, nu ne-a explicat nimeni că ce se întâmplă cu soţia mea în sala de operaţie şi după ora şapte jumate au venit domnul doctor şi mi-a explicat că copilul nu mai trăia, nu a putut să ajute", povestește Pataki Levente Zsolt, soţul victimei.

Doctorii spun că au făcut tot posibilul pentru a salva copilul.

"Examenul ecografic decelează decesul intrauterin fătului şi o imagine sugestivă pentru hematom retroplacentar, o complicaţie a sarcinii care pune în pericol inclusiv viaţa mamei s-a decis cezariana de urgenţă", a transmis Mariana Negoiță, purtător de cuvânt SCJU Târgu Mureş.

Familia, copleşită de durere, vrea să depună acum plângere la Colegiul Medicilor, dar şi la poliţie.

