Medicamentul banal cu care s-a tratat un medic de Covid-19: ”Trebuie să ții cont de pacient”

Profesorul Cristian Băicuș, medic la Spitalul Colentina din București, este unul dintre miile de cadre medicale care s-au infectat cu noul coronavirus după ce au tratat pacienți.

El spune că a încercat să se trateze cu Hidroxiclorochina, cunoscută sub numele de Plaquenil, însă a avut o reacție de disconfort.

Apoi, colegii săi medici, care îl tratau acum pe el, au vrut să-i prescrie ”Lopinavir - Ritonavir”, cu denumirea comercială Kaletra, însă a refuzat și de această dată, deoarece spune că nu există studii care să arate că acest medicament are efectele dorite asupra pacenților cu Covid-19.

”Am avut Covid și când m-am dus acolo au vrut să-mi dea .. Eu luasem Plaquenil cu o zi înainte de internare, am avut un disconfort abdominal și am renunțat, pentru că nu credeam să aibă vreun efect, sincer. Și acolo au vrut să-mi dea Kaletra, pentru că prescria infecționistul tratamentul și mi-a scris Kaletra, și n-am vrut. Încă din aprilie am fost eu cu Covidul, de Paști, chiar, și n-am vrut, pentru că deja erau niște studii care arătau că nu pare să aibă efect.” - a spus medicul Băicuș pentru Știrile Pro TV.

În prezent, potrivit ordinului nr. 487 din 23 martie 2020, modificat ulterior prin Ordinul nr. 1.418 din 7 august 2020, în protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2 este inclusă terapia cu Lopinavir și terapia cu Hidroxiclorochină.

Medicul de la Spitalul Colentina din București spune, însă, că s-a tratat cu Paracetamol, un medicament banal și ieftin care poate fi găsit în orice farmacie. El subliniază, însă, faptul că, a avut o formă ușoară de infectare cu Covid-19, astfel că nu a avut nevoie de anticoagulante.

”Am luat Paracetamol. Încă nu știm dacă coagulantele salvează sau nu vieți. Avem niște motive logice să credem că salvează vieți, pentru că sunt multe tromboze, dar încă nu s-a demonstrat. Dacă aș fi avut o formă mai gravă aș fi acceptat anticoagulant. Dacă aș fi avut o afectare pulmonară cu furtună citokinică probabil că aș fi acceptat, deși primele studii nu arată, din nou, că ar salva vieți” - spune medicul de la Colentina.

Profesorul Cristian Băicuș subliniază faptul că nu oricine trebuie să ia paracetamol dacă se infectează cu Covid-19. Fiecare pacient trebuie tratat diferit, în funcție de afecțiunile de care suferă deja.

”Când am ajuns eu dimineața și am ajuns la pacienții Covid, erau toți revoltați și foarte supărați că ei sunt bolnavi cu inima, n-aveau niciun simptom de Covid și ei credeau că noi îi tratăm numai de Covid. Și le-am zis nu, dragilor, exact pe dos. Noi nu vă dăm Kaletra, pentru că Kaletra interacționa cu toate medicamentele lor cardiologice, i-aș fi omorât. De ce să dau medicament care nu s-a dovedit că e eficient în Covid, care interacționează cu niște medicamente care lor le erau absolut necesare pentru boala cardiologică. Deci e complicat. Trebuie să ții cont de pacient. Și dacă părea eficient Kaletra, nu aș fi dat, pentru că ei nu aveau simptome și aveau boli cardiace grave.” - a mai spus el.

Medicii specialiști din România susțin că atât Lopinavir - Ritonavir, cu denumirea comercială Kaletra, cât și Hidroxiclorochina, cunoscută sub numele de Plaquenil, au un ”număr crescut de efecte adverse”, iar presupusele beneficii în urma tratamentului lipsesc, conform unor studii publicate recent.