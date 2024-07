Medic: ”Suntem ţara care are cea mai tânără bunică, la 23 de ani. Este cutremurător”

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Valeria Herdea, afirmă că România este ţara care are cea mai tânără bunică, la 23 de ani.

Tot el avertizează că în România sunt fetiţe însărcinate la 12 ani şi fete de 14 ani cu câte doi copii.

Astfel, printre prevederile noului contract-cadru, intrat în vigoare la 1 iulie, figurează şi o serie de capitole care privesc adolescentul.

"Printre prevederile pe care le anunţ în acest nou contract, în această prelungire, pentru că este o prelungire a contractului de la 01.07.2023, avem şi prevederi care privesc adolescentul. Putem consilia adolescentul împotriva bolilor cu transmitere sexuală, împotriva riscului de dependenţă de alcool, dependenţă de droguri, dependenţă de jocuri de noroc, dependenţă de jocuri video (...). Avem, din păcate, fetiţe care sunt cu sarcini la 12 ani, la 14 ani au doi copii. Suntem ţara care are cea mai tânără bunică, la 23 de ani. Este cutremurător să vezi la ce sunt supuşi copiii noştri! Şi atunci, refuzul de a discuta despre sănătatea acestor fetiţe şi acestor copii, care îşi încep viaţa sexuală foarte devreme, rămâne încă sub semnul întrebării, încă rămâne sub semnul stigmei sociale", a spus preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, potrivit Agerpres.

Valeria Herdea a făcut un apel la părinţi şi la bunici să vorbească cu tinerii, să îi încurajeze pe copii să spună ce gândesc.

"Vorbiţi cu ei pentru că noi, cei care poate că am fost altfel crescuţi, avem nevoie să ne aplecăm spre ei. Este ceea ce vă rog cel mai mult: Ascultaţi-i pe tineri! (...) Haideţi să încercăm să-i prevenim şi să prevenim îmbolnăvirile. Haideţi să recunoaştem că există nişte probleme. Nu pot să concep secolul 21 fără să vorbeşti cu copiii tăi. Sexualitatea nu este o ruşine, dar este o ruşine să nu vorbim despre sănătatea dentară, să nu vorbim despre sănătatea corpului, să nu vorbim despre ceea ce este normal fiziologic în organismul nostru. E normal să avem cultură medicală în şcoli şi îmi menţin părerea fermă. Este obligatoriu să avem educaţie medicală în şcoli. Este obligatoriu să vorbim şi să ne asumăm să fim un exemplu pentru copiii noştri", a mai declarat preşedintele CNAS.

Valeria Herdea a susţinut că în noul contract-cadru există multe prevederi care privesc adolescenţii şi tinerii, cum ar fi prevenirea infecţiei cu HPV prin vaccinare compensată 50% sau prevenirea infectării cu virusul hepatitic B şi C.

"România, din păcate, este încă o ţară endemică pentru hepatita B şi C. Există posibilitatea de depistare a virusului hepatitic B şi C, iar pentru gravide accesul la testarea HIV. Sunt câteva lucruri care aparent poate par simple, dar să ştiţi că în realitate sunt extrem de complexe, pentru că într-o ţară în care există încă infecţie cu virus hepatitic B şi C înseamnă că există o rată încă redusă de vaccinare. Există la noi în ţară vaccinarea împotriva infecţiei cu virus hepatitic B din 1995. Şi totuşi încă ne confruntăm cu ea. Din păcate, scăderea acoperirii vaccinale din ultimii ani (...) îşi vede astăzi roadele", a menţionat Herdea.

Potrivit acesteia, începând cu data de 1 iulie, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi ale contractului-cadru, se oferă posibilitatea ca persoanele neasigurate să poată să se prezinte la un medic de familie, să poată fi înregistrate, iar pentru persoanele care au risc oncologic există posibilitatea depistării precoce a bolii.

Totodată, ea a mai spus că singurul lucru pe care trebuie să îl facă părinţii, tinerii şi copiii este să se adreseze medicilor de familie pentru a fi sfătuiţi în privinţa demersurilor care ar trebui făcute pentru a beneficia de prevederile noului contract.

Valeria Herdea a arătat că este un promotor al prevenţiei de peste 35 de ani, în calitate de medic de familie, şi că va susţine în continuare prevenţia.

