Mecanicul-erou care a salvat pasagerii trenului dintr-un incendiu. A desprins vagoanele și condus locomotiva în flăcări

A parcurs așa câteva sute de metri, până a ajuns într-o zonă în care pompierii puteau interveni cu ușurință. Bărbatul s-a ales cu arsuri la mâini și picioare.

Incidentul s-a produs pe ruta de cale ferată care leagă Oradea de Valea lui Mihai. Trenul personal avea două locomotive și două vagoane, în care se aflau aproximativ 100 de călători. La un moment dat, a doua locomotivă a luat foc.

După ce au oprit trenul, mecanicii au desfăcut vagoanele și au tras locomotivele până la intersecția cu o șosea.

Martoră: „Când am ieșit, era o coloană de mașini, locomotiva acolo, la trecere, ardea. Veneau pompierii, trei mașini de pompieri, poliția, salvarea.”

Reporter: „Călătorii din tren, au reușit să iasă?”

Martoră: „Da.”

Explozia a fost auzită și de cei care au sosit primii pompieri la locul incendiului, echipa de voluntari din Tămășeu.

Matyi Miklos, primar Tămășeu: „Ardea foarte, foarte tare, deja. Exact când am sosit noi, atuncea exploda. Veneau colegii, 14 oameni, 14 voluntari, am intervenit, după aia o venit și pompierii de la ISU. Slavă Domnului că și locomotistul a intervenit, dar, săracul, s-o ars, că o explodat bazinul de motorină.”

Dr. Hadrian Borcea, șef UPU Oradea: „Prezenta arsuri, la nivelul antebrațului, arsuri de gradul IIA și IIB, și la nivelul gambelor, IIB și III. Deci mai grave, la nivelul gambelor.”

Pompierii spun că gestul mecanicului - care și-a pus viața în pericol - i-a ajutat mult în misiune.

Alina Butaci, purtător de cuvânt ISU Crișana: „Conducătorul locomotivei, un bărbat în vârstă de 33 de ani, a continuat traseul, în vederea găsirii unui loc sigur, pentru a asigura accesul rapid al pompierilor. Din păcate, în urma gestului eroic, acesta a suferit arsuri de gradul doi.”

Tot pompierii cred că este posibil ca blocul motor să fi luat foc din cauza unui conductor electric defect, probabil și din pricina căldurii, dar ancheta nu este finalizată.

Dată publicare: 20-07-2022 16:24