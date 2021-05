Măsurile de relaxare care se vor aplica de la 1 iunie, în România. Când am putea renunța la mască

Oficialii promit că în mai puțin de o lună vom gusta prima porție de normalitate și sperăm că așa va fi.

De la 1 iunie ne vom putea bucura din nou de mese la restaurant, concerte, nunți și chiar spectacole. În plus, în plimbările la munte și pe plajă, vom putea lăsa masca deoparte, iar din august am putea renunța de tot la ea. Condiția este însă aceeași: să ne vaccinăm în număr cât mai mare.

În timp ce în unele state cei care se vaccinează primesc fie bani, fie produse sau reduceri, la noi, premierul Florin Cîțu oferă ceea ce-și dorește toată lumea: revenirea la normalitate. Astfel, în mai puțin de o lună vom putea să stăm în aer liber sau în interior, la un spectacol de teatru, film, la un concert sau chiar la o nuntă, cu alte sute de participanți lângă noi, toți vaccinați.

Reporter: „Cum vedeți o astfel de măsură?”

Bărbat: ”Excelentă! Dacă ar înțelege mai mulți oameni că e singura soluție ca să ieșim din criza asta, sunt pentru.”

Reporter: ”Vă e dor să mergeți la un concert, la un spectacol, liber?”

Bărbat: ”Da, da, da și da."

Reporter: „Merită revenirea la normalitate să facem acest vaccin?”

Femeie: ”Merită, merită, și pentru industrie, și pentru psihic, pentru tot.”

Reporter: „Alte state oferă bani, beri și alte produse.”

Bărbat: „Nu cred că asta e o soluție. Trebuie să ne vaccinăm ca să îi protejăm pe ceilalți.”

Tot de la 1 iunie, am putea renunța la mască și când mergem la birou. Măsura vizează însă doar companiile care și-au vaccinat angajații. O măsură similară va fi luată și pentru restaurante și terase. Acestea vor fi deschise 100% pentru cei vaccinați, atât angajați, cât și clienți. Pentru cei care nu se vaccinează, capacitatea maximă va fi de 70%.

Florin Cîțu, premierul României: „S-ar putea să existe şi acele aplicaţii care pot să… deocamdată astăzi ştim foarte bine, o luăm mai simplu, că se poate verifica dacă persoana este vaccinată în aplicaţia pe care o avem cu un simplu CNP. Deci, se poate verifica foarte uşor. Cea mai bună motivație este să avem o viață normală.”

O a doua etapă de relaxări va veni de la 1 august.

Să ne imaginăm că am intrat în ultima lună din vară. Este foarte cald și am renunțat deja la hainele groase, însă masca de protecție pare că ne sufocă. Acum, putem să facem acest gest simplu, dar la care râvnim de un an de zile. Să renunțăm la mască și să respirăm liber.

Tot din august am putea vedea și festivaluri cu mii de oameni, la fel, în aceleași condiții de imunizare în masă. Totul depinde însă de numărul persoanelor vaccinate până atunci.