Maşinile vechi, scoase pe străzi. Cât a făcut un şofer cu un autoturism de acum 80 de ani

Trecute binișor de prima tinerețe, dar cu istorie și îngrijite cu atenție. Astfel s-au prezentat peste 40 de mașini de epocă la o paradă, organizată la Piatra Neamț.

Deşi mai are de aşteptat până când va avea voie să îşi conducă "bătrânică", după cum îşi alinta maşina, Alin vorbeşte cu drag despre comoara pe patru roţi, care a trecut testul timpului. La fel de mândri sunt toţi proprietarii care s-au adunat la Piatra Neamţ pentru a-şi expune autoturismele cu istorie. Cuprinşi de nostalgie, unii şi-au amintit cum a început...povestea.

Vedeta expoziţiei a fost fără îndoială această maşină pe care nu s-au depus încă praful şi rugina. "Are 80 şi un an acuma. Şi mă plimb, fac ture. Deja am făcut la o zi 500 km şi a mers şi urcă bine la munte”, spune proprietaruş

Întreţinerea unei astfel de bijuterii nu este deloc uşoară, dar zâmbetele admiratorilor merita efortul, susţin colecţionarii.

"Bătrâne doamne", după cum le numesc proprietarii, care încă fac spectacol pe şosele, au fost scoase la plimbare şi la Târgovişte. Iar curioşi dornici să le fotografieze nu au întârziat să apară. Şi pentru a se lăsa analizate din toate unghiurile, au pornit într-o paradă pe străzile din oraş.