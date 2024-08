Mașinile pe care românii au început să nu le mai cumpere. Înmatriculările lor au scăzut cu 70% în ultima lună

La fel se întâmplă, și în Germania, unde interesul pentru autoturismele verzi, a scăzut odată cu anularea subvențiilor.

Înmatriculările de mașini electrice au înregistrat cea mai mare scădere de la introducerea lor pe piața din România.

Dacă anul trecut interesul era crescut, în luna iulie, de pildă, înmatriculările s-au prăbușit cu aproape 70 de procente. Interesul a crescut pentru autoturismele hibride.

Alexandra Gherguș, consilier vânzări: „Există o scădere a cererii automobilelor electrice pe piață. Pe lângă cauzele cunoscute a lipsei stațiilor de încărcare și autonomia limitată a bateriilor electrice, anul acesta s-a adăugat și scăderea subvenției acordate prin programul Rabla Plus observăm și o creștere pentru automobilele full hybrid pentru că acestea oferă clienților un consum redus, fără a fi necesară încărcarea la priză”.

Autoritățile de la mediu au decis să mute din nou banii de la programul Rabla Plus pentru persoane fizice, pentru că fondurile nu s-au epuizat. 240 de milioane au ajuns la persoanele juridice, adică la firme, însă nici aici interesul nu e mare.

Situație similară în Germania

Iar 120 de milioane de lei au fost dați instituțiilor publice. Pentru acestea, fondurile s-au epuizat în jumătate de oră. Și asta pentru că, de exemplu, voucherul pentru o persoană fizică nu poate să depășească 50% din valoarea mașinii. Pentru primării sau alte instituții publice regula nu mai e valabilă.

Alexandru Budeanu, membru în Consiliul Director APIA: „Probabil că pentru anul acesta e prea târziu pentru a interveni, aici organele statului trebuie să ia în calcul și să pornească niște discuții atât cu reprezentanții din industria auto, cât și cu producătorii în vederea stabilirii suportului pentru anul viitor”.

În aceași situație se află și Germania. În decembrie, autoritățile germane au decis să oprească brusc subvențiile pentru autoturismele electrice. Luna trecută au înregistrat o scădere a înmatriculărilor de 37%, cea mai mare din iarnă. Valul mașinilor verzi a ajuns la saturație, mai ales că oferta pe piața auto este din ce în ce mai mare.

Costin Giurgea, realizatorul emisiunii SuperSpeed: „Existau semnale și în America încă de anul trecut, în Statele Unite am văzut și acolo o liniștire cumva a cererii. Există opțiuni pe piață, această tehnologie care a avansat de la an la an extraordinar de mult ne permite acum să avem pe piață pentru cumpărători în afară de soluția clasică de combustie internă să avem o soluție fiabilă de mașini hibride, care împacă și capra și varza, care îți oferă și emisii scăzute și autonomie pentru drumuri extinse”.

În paralel, a crescut din nou interesul pentru mașinile second-hand. Doar luna trecută au fost înscrise cu 20% mai mult față de de aceeași perioadă a anului trecut.

