Operațiune ca în filme. Cum a fost imobilizat fostul polițist care și-a amenințat cu moartea vecinii și s-a baricadat în casă

Furios, el le-a spart geamurile casei, moment surprins de o cameră de supraveghere. Pericolul era cu atât mai mare cu cât fostul polițist avea în casă trei arme.

Luptătorii de la intervenții speciale au pătruns în forță și l-au imobilizat. Anchetatorii au decis ca individul să fie reținut 24 de ore.

Calvarul a început la miezul nopții, când fostul polițist Cătălin Coman a început să își terorizeze vecinii care l-au implorat să nu mai facă gălăgie.

Momentul în care acesta le sparge geamul locuinței a fost surprins de o cameră de supraveghere montată pentru monitorizarea unei persoane bolnave.

Victimă: „Mi-a spart geamul vecinul de vis-a-vis, doamnă. Îmi duduie. Mi-a spart geamul, mi-a spart ușa. Doamnă, trimiteți un echipaj. Soțul meu este la pat, imobilizat. Rămâneți să vorbesc la poliție, vă rog. Am rugăminte, e caz de urgență. Nu mai pot! Nu știu, cred că e sub influența alcoolului. Tot timpul face scandal, tot timpul. Până ajungeți dumneavoastră aici, s-ar putea să ne găsiți morți în casă.”

Reporter: Ce zicea?

Cumnatul femeii: „Înjurături.Vorbea foarte urât”.

Reporter: Ce l-a provocat?

Cumnatul femeii: „Nimic”.

Reporter: Din senin?

Cumnatul femeii: „Da.”

Femeia amenințată: „Așa făceau ușile, geamurile și astea în casă. Nu am văzut! Că mi-a fost frică, m-am pitit după ăsta și pe urmă m-am dat așa. Și m-a auzit că am zis să vină poliția. A fugit repede în casă și a doua oară când a văzut că pleacă a coborît jos: te omor! Cred că am fost o norocoasă, cu zile de la Dumnezeu, de mi-a răspuns doamna de la 112 și a stat cu mine pe fir.”

Alexandru Pascu, fiul femeii: „Bătea, făcea gălăgie în casă, nu era muzică sau ceva, ci pur și simplu, zgomot de ciocan. Bătea și o înjura pe mama încontinuu. După care a deschis pivnița lui, că este pivnița lui și nu avem voie să avem apă de acolo. A oprit apa! Tatăl meu este paralizat”.

La fața locului au sosit inițial polițiștii secției 18, dar fostul polițist s-a baricadat în casă și a continuat să își amenințe vecinii cu moartea. Pentru că are antecedente și este deținător legal de armă, forțele de ordine au fost suplimentate.

Zona a fost delimitată și este împânzită de forțele de ordine. Pe lângă cei pe care îi vedeți în imagini, sunt aici și negociatori, dar și polițiști de la serviciul de acțiuni speciale. Aceștia au intrat în clădire și încearcă să poarte discuții cu bărbatul care își amenință vecinii.”

După opt ore, luptătorii SAS au pătruns în locuința bărbatului și l-au imobilizat. Individul, cercetat acum pentru distrugere și amenințare, a fost audiat la secția 18.

Primul apel la 112 a fost în jurul orei 3 și 28 de minute dimineața. Este și momentul în care bărbatul le-a spart geamul vecinilor săi. După ore și ore de negocieri și percheziții în apartamentul său, oamenii legii au găsit trei arme: două letale și o armă neletală.”

În urma intervenției, nici bărbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vătămări. De asemenea, din cercetări s-a stabilit faptul că femeia a mai fost amenințată cu acte de violență și în alte situații.”

Fostul polițist nu este la prima abatere. În 2022 l-a amenințat pe un bărbat care își parcase mașina în fața curții sale și i-a tăiat

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 08-01-2024 19:32