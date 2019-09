Mărturiile oamenilor Galați care și-au găsit mașinile arse. ”A fost aruncat focul”

Este alertă în Galaţi, unde poliţiştii încearcă să dea de urmă unui individ care a incendiat 5 maşini, parcate la marginea oraşului.

Vizitate ar fi fost două dintre autorismele unei familii, însă flăcările s-au extins rapid şi la celelalte. În timp ce piromanul este în libertate, proprietarii autoturismelor distruse au fost chemaţi la audieri.

Era ora 3 în zori când maşinile au început să ardă cu flăcări mari. Încă de la început a fost clar că focul a fost pus intenţionat. Primul indiciu care a indicat o mână criminală a fost ca autoturismele incendiate erau parcate în locuri diferite - însă vâlvătaia s-a pornit aproape în acelaşi timp.

Femeie: "Am auzit o bubuitură, o pocnitură. Şi, după aia, am văzut flacăra la maşina asta, la prima maşină, am văzut flacără de jos, de la roţi. Cred că a fost focul aruncat, ceva, dar n-am văzut pe nimeni, cine a aruncat."

Locotenent colonel Eugen Chiriță, ISU Galați: "Fiind două focare separate, concomitent arzând în faţă şi în spatele blocului, ne-a dus la concluzia că e acţiune intenţionată."

Cinci maşini au fost distruse de foc. Două dintre ele aparţin aceluiaşi proprietar. Una era parcată în faţa blocului, iar cealaltă în spate. Acestea - susţin oamenii din zona - ar fi fost vizate de incendiator şi de la ele s-ar fi extins flăcările.

Proprietarul unei mașini distruse: Maşini de lux amândouă. Cum le vedeţi.

Reporter: Credeţi că a vrut cineva să se răzbune pe el, să îi facă rău?

Proprietar: Proprietara aşa a spus. Deja ştie cine e. E pe undeva ascuns de câteva zile.

Proprietara maşinilor care au fost ţinta atacului nu a dorit să comenteze întâmplarea. A dat însă declaraţii în fata poliţiştilor cărora le-ar fi oferit informaţii şi despre incendiator.

Poliţiştii verifică acum imaginile surprinse de sistemele de supraveghere ale unor magazine aflate în apropire - ca să vadă dacă nu cumva îl pot identifica pe suspect. Maşinile distruse de flăcări valorau 230 de mii de lei.

