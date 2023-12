Mărturiile marinarilor români care își petrec sărbătorile departe de casă pe mările și oceanele lumii

Sunt navigatorii şi lucrătorii de pe nave comerciale şi de croazieră, tancuri petroliere sau platforme de foraj marin.

Cum nu pot gusta din bucăţele tradiționale, au înlocuit friptura de porc cu sushi, pește, homar sau paste.

Radu este șef mecanic pe o navă care transportă gaz și se află acum în Marea Nordului. Crăciunul l-a prins în mijlocul unei furtuni cu valuri de cinci metri și vânt de peste 130 de kilometri pe oră.

Chiar și așa, alături de membrii echipajului, marinari din Europa și Asia, Crăciunul este sărbătorit cu bunătăți.

Radu Dimitriu, șef mecanic: "Petrecem prima zi de Crăciun alături de echipaj cu mese îmbleșugate așa cum o face toată lumea. Noi aici la navă, din păcate, nu avem bucătar român să ne pregătească piftie și cârnați, așa că avem o masă bogată în sushi, homari făcuți pe grătar și curcan la cuptor (...) așa cum știe bucătarul filipinez să o facă".

Departe de familie este și Cătălin Mocanu. Moș Crăciun l-a găsit în Sicilia, unde lucrează un tanc petrolier.

Cătălin Mocanu, șef mecanic: "Anul ăsta sunt puțin departe (...) de familie și am schimbat și meniul pentru că sunt în zona Italiei, în Sicilia, am înlocuit sarmalele (...) și cozonacul (...) abia aştept să mă întorc și să mă reapuc de tradițiile noastre, până atunci vă urez sărbători fericite!"

Alin Alexe este comandantul unei nave, care transportă 30.000 de tone de motorină. De acest Crăciun şi din meniul lui lipsește piftia, însă va gusta homar, purceluș la cuptor, și se va bucura de darurile găsite sub bradul din cabina navei.

Alin Alexe, comandant de navă: "Ne aflăm în Marea Mediterană, ne deplasăm înspre portul de descărcare Beirut. Noi suntem un echipaj mixt, sunt singurul român la bordul navei, încercăm să sărbătorim într-un cadru internaţional să zic așa, provenim din foarte multe culturi."

Și mulți dintre cei care lucrează pe vasele de croazieră sunt de serviciu. Anul acesta, însă Alexandra îl are alături pe soțul ei.

Alexandra Ciucanu, ofițer secund vas de croazieră: "Anul ăsta de Crăciun ne-a prins în Tasmania la cald, special am făcut un secret Santa, noi colegii și am primit o vestă de alergare, drept dovadă colegii mă cunosc destul de bine. Dar vedeta sărbătorilor a fost cozonacul primit de acasă, mi-am adus soțul de sărbători la navă și am primit cozonac".

Potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor, peste 8.000 de marinari români sunt plecați în cursă. Specialiștii în recrutare spun că, după anii de pandemie, numărul românilor care au decis să muncească pe mare s-a dublat.

Dată publicare: 25-12-2023 19:31