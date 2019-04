Marele vis al Emmei Neagu, tânăra gimnastă răpusă de cancer la 15 ani. Mărturia mamei

Poveste dureroasă pentru o tânără gimnastă care a dansat până în ultima clipă, cu graţie, chiar dacă lupta cu o maladie care i-a răpit şansa de a-şi vedea visul împlinit.

La doar 15 ani, Emma Neagu s-a stins din cauza bolii. Îşi dorea să ajungă o mare dansatoare şi să strălucească pe scenă. A impresionat o ţară întreagă printr-un moment artistic excepţional la emisiunea "Românii au talent".

Emma se calificase în semifinale, însă nu a mai apucat să uimească din nou publicul. O plâng toţi cei care au aplaudat-o aici în ţară, dar şi în Canada, unde locuia cu părinţii.

Emma: "De mult timp m-am întrebat de ce eu, de ce eu? Dar nu ajută să întrebi aşa ceva şi lupţi în continuare că nu ai ce să faci. Pot să zic că gimnastica mi-a dat putere. Să trec peste chestia asta. Gândul că o să mai fiu pe scena o dată şi o să mai pot să fac gimnastică m-a ajutat să trec peste probleme...."

Cu o forţă incredibilă şi cu gândul că va mai urca încă o dată pe scenă, Emma Neagu a emoţionat până la lacrimi o ţară întreagă, la doar 15 ani. Dansul ei, sclipirea din ochi şi bucuria din glas erau ale unui om cu planuri mari, care se lupta cu o boală cruntă de doi ani: cancer osos.

Emma: "Nu ştiu exact ce o să fac.. dar aş vrea să îi ajut pe cei care luptă cu cancerul "

Mama Emmei: "Când i-au spus că pot să îi salveze piciorul, ea a ales să îşi amputeze piciorul, pentru că i-au spus că dacă îşi salveza piciorul este doar pentru partea estetică şi va termina cu gimnastică şi cu dansul, dar dacă îşi va amputa piciorul cu multă muncă şi determinare va putea face ce făcea şi înainte şi a spus asta o să fac. "

Emma a vrut să-şi urmeze visul, a dansat cu o proteză şi s-a luptat până în ultima clipă. Spunea că se simte bine când analizele arătau contrariul.

Mama Emmei: ”Pe 20 decembrie, la ultima radiografie a mai apărut ceva...ea a avut două operaţii la plămâni, au fost metastazați.”

În amintirea tuturor, Emma este acum un adevărat exemplu de voinţă şi curaj.

Pavel Bartoș: ”Emma a fost o lecție de viață până în ultima clipă. Nu știu câți am avea puterea pe care a avut-o ea.”



Florin Călinescu: "Apariţia ei, clarviziunea şi înţelegerea a ceea ce se întâmplă m-au depăşit din momentul în care am avut-o oaspete. Atâta calm, atâta linişte, atâta lumină nu am văzut în situaţia asta la un copil.. Să ne învelească şi să ne călăuzească înainte de sărbătorile pascale.."

Dumnezeu să o odihnească în pace!

