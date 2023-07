Marcel Ciolacu a dispus demiterea prefectului și subprefectului de Mureș, după descoperirea azilului groazei din Bărdești

"Ştim foarte bine că sub coordonarea prefecţilor şi a subprefecţilor s-au făcut controale timp de o lună de zile. Din câte am înţeles, AJPIS-ul controlase acest centru cu o zi sau două înainte şi spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face o comisie disciplinară, conform legii a fost destituită persoana care a condus AJPIS-ul. Eu, astăzi de dimineaţă, am avut o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de Interne, domnul Cătălin Predoiu, şi am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului. Trebuie să înţelegem foarte bine care este rostul nostru şi care este rolul statului în acest moment. (...) Atât timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale, trebuie să înţelegem foarte clar că trebuie să le şi urmărim. Repet, am convenit împreună cu domnul Predoiu decizia de eliberare din funcţie a prefectului şi subprefectului judeţului Mureş, este una corectă", a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul efectuează o vizită de lucru în judeţul Tulcea, unde a participat şi la o şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Șapte adulţi și copii erau ţinuţi în condiţii improprii, în subsolul unui centrul de îngrijire și asistență din localitatea Bărdești, județul Mureș.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 28-07-2023 17:46