Maratonul perchezițiilor continuă în Bucureşti şi în şase judeţe. Polițiștii fac 40 de percheziţii domiciliare

Poliţiştii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac vineri 40 de percheziţii domiciliare, în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea mai multor infracţiuni.

Printre infracțiunile vizate sunt amintite: evaziune fiscală, fals, înşelăciune, contrafacere, infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, contrabandă şi exercitarea fără drept a unei profesii.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi poliţiştii SICE Ilfov au pus în aplicare un număr de 3 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Ilfov şi un mandat de aducere în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005, constând în aceea că în perioada 01.04.2021 -31.12.2021, reprezentantul legal al unei societăţi comerciale, a înregistrat achiziţii fictive de deşeuri feroase de la un număr de 68 de persoane fizice, în baza unor borderouri de achiziţie , în valoare de 27.637.277 lei, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 4.421.964 lei

Tot procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi poliţiştii SICE ILFOV au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Ilfov şi un mandat de aducere în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005, constând în aceea că reprezentantul legal al unei societăţi comerciale a înregistrat achiziţii fictive de deşeuri feroase de la un număr de 131 de persoane fizice, în baza unor borderouri de achiziţie, în valoare de 25.490.702 lei, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 3.494.312 lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul SICE Ialomiţa, au pus în executare 11 mandate de percheziţie, două în jud Ialomiţa, 9 în jud. Constanţa într-un dosar având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 2.700.000 lei.

Simultan, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângâ Tribunalul Buzău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SICE Buzău au pus în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Buzău şi un mandat de aducere într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală cu prejudiciul de 1.841.882 lei, fapte prevăzute de art. 4 şi art. 9, ambele din Legea 241/2005, constând în aceea că un administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2020-2021 a refuzat în mod repetat să pună la dispoziţia organelor de control din cadrul ANAF-AJFP BZ evidenţele contabile ale societăţii, precum şi ca în perioada 01.01.2015-31.12.2019 acesta a ascuns sursele impozabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în sumă totală de 1.841.882 lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, impozit din alte surse, impozit micro şi impozit pe dividende. Totodată, acesta nu a putut justifica un stoc de marfă (materiale de constructii) în valoare de 3.446.090,21 lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul DICE a pus în executare 4 mandate de percheziţie, în locaţii din Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală cu prejudiciul de 120.000 lei.

Tot în cadrul aceleiaşi operaţiunii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie si a IGPR, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa alături de ofiţeri de ploliţie judiciară din cadrul SICE Dâmboviţa, au pus în executare 5 mandate de percheziţie în respectiv unul în judeţul Dâmboviţa, unul în judeţul Ilfov şi trei în judeţul Giurgiu, precum şi 2 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută de art. 250 alin. (1) din Codul Penal, fals în înscrisuri sub semnătura privată, faptă prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul Penal, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art. 47 din Codul Penal, tentativă la înşelăciune, faptă prevăzută de art. 32 alin. (1) din Codul Penal raportat la art. 244 alin. (1) şi alin. (2) din Codul Penal, complicitate la tentativă de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 48 şi art. 32 alin. (1) din Codul Penal, raportat la art. 244 din Codul Penal şi uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 din Codul Penal.

