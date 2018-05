Manda: George Maior ar putea fi audiat de comisia pentru controlul SRI, prin sistemul de videoconferință al MAE

Pro TV

Fostul director al Serviciului Român de Informații (SRI), George Maior, ar putea fi audiat din nou în Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI.

Anunțul a fost făcut miercuri, de preşedintele acestei comisii, Claudiu Manda, informează Agerpres.

„Am avut o discuţie cu vicepreşedintele comisiei, care nu a fost în cadrul comisiei, care mi-a spus că, fiind plecat cu un grup de parlamentari tineri în SUA, a avut o întâlnire cu domnul Maior. Am înţeles de la domnia sa că domnul Maior intenţionează sau doreşte să vină la comisie. Rămâne să evaluăm şi o să încerc să am un dialog cu cei de la Ministerul de Externe, dacă putem, nu ştiu exact cum îi permite domniei sale sau ce misiune are acolo, dacă nu cumva putem să facem un fel de videoconferinţă prin sistemul pe care îl are în acest moment MAE", a precizat Manda, la Parlament.

El a adăugat că nu s-a găsit încă o soluţie pentru decontarea cheltuielilor unei eventuale deplasări a lui George Maior la Bucureşti pentru a fi audiat în Comisia de control SRI.

