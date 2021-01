Managerul spitalului Sf. Parascheva din Iași nu a avut nicio reacție adversă la vaccin. Duminică a primit rapelul

Rapelul la vaccinul COVID a fost administrat medicilor și asistentelor de la Spitalul Sf Parascheva din Iași, iar printre cei vaccinați cu a doua doză a fost și managerul Florin Roșu. Acesta a spus că nici prima dată nu a avut vreo reacție adversă.

„Astăzi am început efectuarea rapelului vaccinării pentru COVID-19. Vor fi aproximativ 80 de persoane care se vor vaccina doar în cursul acestei zile. Eu am făcut rapelul dimineaţă. Am fost primul. Nu am avut nicio reacţie adversă", a declarat duminică dr. Florin Roşu, managerul spitalului de boli infecțioase Sf. Parascheva din Iași, citat de Agerpres.

Până în prezent, în judeţul Iaşi s-au vaccinat 10.393 de persoane. Dintre acestea, 1.017 au fost vaccinate în ultimele 24 de ore.

De luni, începe cea de-a doua etapă de vaccinare. Pentru început, în judeţul Iaşi au fost stabilite 17 centre de vaccinare împotriva COVID-19, dintre care 12 sunt în municipiul Iaşi, alte cinci fiind în municipiul Paşcani, oraşele Hârlău şi Podu-Iloaiei, în comuna Tomeşti şi Târgu Frumos.

În total, în judeţul Iaşi vor fi 38 de centre de vaccinare, dintre care cinci centre mobile.